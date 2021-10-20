Почти половина обучающихся в России иностранных студентов (47%) приезжает из четырех центральноазиатских стран – Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, выяснили исследователи из молодежного интернет-журнала DOXA.

РФ – один из мировых лидеров по числу иностранных студентов. В российские вузы приезжают учиться как из стран СНГ, так и из дальнего зарубежья. Но почти каждый второй студент, приехавший учиться в Россию – гражданин Казахстана, Узбекистана, Туркменистана или Таджикистана. Они составляют 47% от общего числа иностранных студентов, подсчитали исследователи. Данные по Кыргызстану в исследовании не рассматривались.

За последние годы поток иностранных студентов из Центральной Азии только растет. Больше всего приезжает из Казахстана – почти каждый четвертый иностранный студент в России оттуда. При этом охват высшим образованием в Казахстане самый большой среди центральноазиатских республик: его имеет или получает почти половина населения. В Таджикистане высшим образованием охвачены около 13% населения, в Узбекистане – 9%, в Туркменистане – 8%.

Во всех странах Центральной Азии, за исключением Туркменистана, где в 2019 году высшее образование стало платным, часть мест в вузах финансируется государством. Однако из-за дефицита бюджетных мест создается слишком высокий конкурс, что становится одной из причин для получения образования за границей. Лучше всего ситуация обстоит в Казахстане: здесь более трети выпускников школ потенциально могут претендовать на бесплатное продолжение обучения в университете. В Узбекистане в 2020 году количество бюджетных мест составило менее 7% от числа закончивших школы учеников.

Аналогичная ситуация с высоким конкурсом на бюджетные места и в Таджикистане, где только 11% выпускников школ могут поступить в высшие учебные заведения за счет государства. В России у иностранных студентов есть возможность получать высшее образование за счет российского бюджета. Большинство студентов из Таджикистана учатся в вузах РФ бесплатно, как и более половины приехавших из Казахстана. При этом только каждый четвертый узбекистанец и каждый десятый туркменистанец имеют такую возможность – как правило, граждане этих стран получают образование в РФ за свой счет.

Кроме того, студенты из СНГ могут на общих основаниях сдать ЕГЭ и участвовать в конкурсе наравне с российскими гражданами, однако для сдачи экзамена необходимо приехать в Россию. Еще один важный момент – задания в ЕГЭ рассчитаны только на российскую учебную программу и не адаптированы под школьников из других стран.

Также желающие учиться в российских вузах могут рассчитывать на получение квоты правительства РФ. Абитуриенты из-за рубежа участвуют в отдельном конкурсе для иностранных граждан и, как правило, сдают всего два экзамена: русский язык и профильный предмет. Еще одна возможность поступить в российский вуз предоставляется через Россотрудничество️.

Программа осуществляется в рамках квоты правительства РФ, а обучение финансируется из средств федерального бюджета. Основными целями агентства называются «усиление гуманитарного влияния России в мире» и «содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России».

Приоритетное направление работы Россотрудничества – страны СНГ, а наибольшее количество заявок на поступление в российские вузы по программам агентства поступает именно из центральноазиатских стран. В 2021 году по программам ведомства в российские вузы поступило 18 тысяч иностранцев, в 2022 году количество квот планируют увеличить до 23 тысяч. Самые большие квоты – для студентов из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

Россия является основным пунктом назначения для абитуриентов из стран Центральной Азии. Из Казахстана и Таджикистана почти 80% всех студентов, уехавших за рубеж, учатся в российских вузах, из Узбекистана – около половины, из Туркменистана – более 40%.