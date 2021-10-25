«Новая газета» обнаружила схему, по которой, с точки зрения расследователей, полицейские фабрикуют административные дела, после чего их фигуранты становится обвиняемыми по особо тяжким уголовным статьям. Жертвами подобной схемы становятся мигранты, говорится в материале.

Журналисты проверили судебные акты на предмет совпадения фамилии и инициалов подвергнутых множественным административным арестам по статьям 20.1 («Мелкое хулиганство») и 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») с фамилиями и инициалам тех, в отношении кого следственные органы выходили в суд с ходатайствами об аресте по обвинению в уголовном преступлении и выявили тем самым потенциальных жертв такой схемы.

При этом отбирались только те административные дела, между которыми проходило не более 17 суток (15 суток – максимальный срок административного ареста плюс двое суток – максимальное время задержания без судебного решения). Также были отсеяны те, кто когда-то действительно нахулиганил и через какое-то время после этого попался на реальном уголовном преступлении бытового характера.

Так, Рамазон Давлатов в декабре 2017 года и начале января 2018 семь раз привлекался к административной ответственности и провел под арестом около 25 суток. Ему вменяли мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полицейских. Под последний административный арест Давлатова поместили 3 января 2018 года, а уже 11 января его поместили в СИЗО как подозреваемого по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»). 4 апреля 2019 года 2-м Западным окружным военным судом в отношении него был вынесен обвинительный приговор, но какой именно и за что – неизвестно.

Билолдин Паттаев впервые был задержан в ночь на 23 июня 2020 года за мелкое хулиганство и в тот же день был оштрафован. Вечером этого же дня его снова задержали, вменили статью о неповиновении полицейскому и уже арестовали на 15 суток. А сразу после выхода из спецприемника Паттаева поместили в СИЗО по подозрению в терроризме, обвинив его и Шахзода Икрома Умматкулова в подготовке теракта в день проведения парада Победы 24 июня 2020 года. В апреле этого года 2-й Западный окружной военный суд признал Паттаева виновным в содействии террористической деятельности и приговорил к восьми годам лишения свободы, из них три – в тюрьме.

Инвалид по слуху четвертой степени Талант Онуров был задержан 11 октября 2019 года неподалеку от отделения полиции по району Котловка. Он получил 10 суток административного ареста. После освобождения 21 октября на выходе из спецприемника Онурова встретили знакомые. Но в этот же день в метро сотрудники полиции задержали Онурова якобы за совершение мелкого хулиганства, а двух его знакомых отпустили. Ему назначили 8 суток административного ареста. В день освобождения из-под административного ареста, 29 октября, Онурова приехала встречать мать, но вместо освобождения из спецприемника его вывел неизвестный мужчина в гражданском, посадил в автомобиль и увез в неизвестном направлении. 3 ноября Черемушкинский районный суд арестовал Онурова по уголовному делу о терроризме, а в феврале 2019 года его приговорили к семи годам лишения свободы по обвинениям в покушении на совершение теракта и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете.