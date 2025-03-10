ТУРЦИЯ
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Турция и Нидерланды обсудят двусторонние отношения
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп 11 марта прибудет в Турцию с официальным визитом
Турция и Нидерланды обсудят двусторонние отношения
Хакан Фидан и Каспар Вельдкамп / AA
10 марта 2025 г.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп 11 марта посетит Турцию с официальным визитом. Это станет его первой поездкой в Анкару после назначения на пост главы МИД 2 июля 2024 года.

Визит продолжает дипломатический диалог между двумя странами, который укрепился после поездки министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Гаагу 18 апреля 2024 года. Тогда он принял участие в десятой встрече Турецко-Нидерландской конференции (Wittenburg Conference), основанной в 2008 году. Турция выразила готовность провести следующую встречу на своей территории.

В ходе переговоров Фидан подчеркнет стремление к дальнейшему развитию двусторонних отношений, особенно в сферах экономики, обороны и безопасности. Анкара ожидает от Нидерландов более тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против PKK и FETÖ. Турция также рассчитывает, что Гаага займет конструктивную позицию в вопросе отношений Анкары с Евросоюзом.

Одним из ключевых вопросов встречи станет европейская безопасность и участие Турции в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Фидан также поднимет тему восстановления Сирии, подчеркнув необходимость полного снятия санкций, и подтвердит поддержку двухгосударственного решения по Палестине. Анкара считает, что международное сообщество должно принять меры для прекращения действий Израиля, угрожающих региональной стабильности.

Турция и Нидерланды поддерживают прочные связи в различных сферах. Помимо политического диалога и сотрудничества в рамках НАТО, страны активно взаимодействуют в области торговли и инвестиций. В 2024 году объем двусторонней торговли достиг 13 млрд долларов. Нидерланды являются крупным иностранным инвестором в Турции, вложив в экономику страны около 30 млрд долларов за период с 2005 по 2024 год.

В то же время Турция инвестировала в Нидерланды порядка 20 млрд долларов, что делает эту страну основным направлением турецких зарубежных капиталовложений.

Отдельное значение в двусторонних отношениях имеет турецкая диаспора в Нидерландах, насчитывающая около 500 тыс. человек. Турецкая община вносит значительный вклад в развитие экономики и общества Нидерландов, способствуя укреплению связей между двумя странами.

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