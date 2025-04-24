ПОЛИТИКА
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Казахстан не готовится к войне с Россией
Минобороны Казахстана опровергло сообщения о том, что республиканский закон «О территориальной обороне» направлен против соседнего государства
Казахстан не готовится к войне с Россией
Спасатели подходят к капсуле "Союз МС-26" с экипажем МКС после приземления в Казахстане 20 апреля 2025 года / Reuters
24 апреля 2025 г.

Министерство обороны Казахстана официально опровергло информацию ряда СМИ о том, что закон «О территориальной обороне» имеет антироссийскую направленность. Ведомство подчеркнуло, что Россия является стратегическим партнером республики.

«Россия является стратегическим партнером Казахстана, с которым поддерживаются добрососедские и союзнические отношения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза. Таким образом, утверждения о якобы антироссийской направленности проекта закона «О территориальной обороне» Республики Казахстан не соответствуют действительности и искажают суть происходящих процессов», — говорится в сообщении Минобороны, которое приводит портал Stopfake.

В оборонном ведомстве пояснили, что законопроект нацелен исключительно на укрепление внутренней безопасности страны. «Его цель - обеспечение внутренней стабильности, защита населения, объектов инфраструктуры и территориальной целостности в условиях военного положения или иных чрезвычайных ситуаций», — отметили в министерстве.

Закон «О территориальной обороне», принятый депутатами Мажилиса в апреле, предусматривает создание формирований самообороны в период военного положения. Эти формирования будут комплектоваться добровольцами, которые будут охранять важные объекты, строить оборонительные сооружения, проводить эвакуацию и выполнять другие задачи. При необходимости их могут включить в состав Вооруженных сил для выполнения боевых задач. Документ направлен в Сенат для утверждения.

После принятия закона в Мажилисе некоторые СМИ утверждали, что Казахстан якобы «готовится к войне» с Россией, поскольку, согласно сопроводительным документам, крупнейшая группировка будет развернута у российских границ. В ответ Минобороны Казахстана пояснило, что «размещение бригад территориальной обороны осуществляется с учетом логистических, географических и демографических особенностей регионов, а не в ответ на внешние угрозы».

Стоит отметить, что граница между Россией и Казахстаном является самой протяженной сухопутной границей в мире - ее длина составляет более 7,5 тыс. километров.

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