Администрация президента Джо Байдена отказалась от двусмысленности в вопросе военного присутствия на северо-востоке Сирии и сообщила о готовности оставить малочисленный контингент. В разговоре с телеканалом Al Jazeera американские официальные лица сообщили, что ближайшей перспективе вывода войск в этих районах Арабской Республики не предвидится. Более того, соответствующие заверения были официально переданы лидерам террористических формирований ОНС/РПК через военных и политических делегатов.

Источник Al Jazeera заявил, что экстраполировать афганский кризис на сирийское досье – это «откровенно ложно и упрощенно».

«Удивительно, но мы знаем, что Афганистан и Сирия – два разных места, и поэтому наша политика была и остается очень разной», – с сарказмом комментирует американский чиновник. Кроме того, разными остаются масштаб и характер преследуемых целей, глубина непосредственного участия и условия, на которых военнослужащие вооруженных сил (ВС) США продолжают операции, говорит он.

У решения Белого дома сохранить военное присутствие есть вполне закономерное объяснение: страх. Члены сенатского комитета по делам ВС на условиях анонимности говорят о том, что после провала в Афганистане администрация Байдена вряд ли выдержит еще одну публичную порку, если решение о выводе войск из Сирии все-таки будет принято. Не исключено, что моментальный удар она могла бы принять от левого лагеря Демократической партии, который кажется весьма уязвимым перед влиянием лоббистов ОНС/РПК, действующих в Вашингтоне.

Передислокация террористов

Примечательно, что на фоне событий в регионе американские ВС на востоке Сирии предпринимают попытки перегруппировать боевиков ОНС/РПК. По данным агентства «Анадолу», еще весной члены террористических формирований, начавшие действовать под «брендом» Сирийских демократических сил (СДС) по требованию США, инициировали внезапный процесс реструктуризации к востоку от реки Евфрат. Произошла кадровая встряска: начали создаваться новые подразделения – частично из боевиков арабского происхождения, частично из числа курдов.

Как говорят очевидцы, массовый рекрутинг, который производился принудительно среди представителей арабских племен, спровоцировал волну народного недовольства в районах Манбидж и Ракка еще в летние месяцы. Ситуация усугубилась тем, что боевики открыли огонь по вышедшим на протест мирным жителям. Это привело к человеческим жертвам. Впрочем, после стремительного обострения ситуации в подконтрольных районах террористы ОНС/РПК были вынуждены дать задний ход и приостановить кадровые инициативы.

Тем не менее, сформированное по инициативе американцев новое подразделение было развернуто по двум разным направлениям, что позволило повлиять на линию границы между провинциями Хасеке и Дейр-эз-Зор.

По данным «Анадолу», контроль над рубежами Хасеке американская сторона делегировала группировке «Сенадид», состоящей из представителей племени аль-Джарба, в то время как ответственность за Дейр-эз-Зор взяло на себя племя шаммар. Развертывание продолжилась и на сирийско-иракской границе.

Насилие как инструмент

Что опаснее всего, силы ОНС/РПК устанавливают все атрибуты собственного государства на той территории, захваченной в результате боевых действий. Их формирования усердно работают над установлением и сохранением монополии на применение силы на северо-востоке. Такая же ситуация царит в политической среде: конкурирующие политические организации на территориях, находящихся под контролем ОНС/РПК, сталкиваются с давлением или прямым запретом, потому что лояльная террористам партия Демократического союза стремится подчинить все институты.

Недавнее расследование Al-Arabi Al-Jadeed демонстрирует широкий инструментарий насильственных мер, в которым прибегают боевики. В частности, члены ОНС/РПК уличены в вымогательстве мирного населения. Согласно этим данным, гражданские лица арестовываются по надуманным предлогам, которые снимаются только после того, как семьи соглашаются заплатить за выход на свободу. Интересно, что, согласно расследованию, командиры местных структур безопасности также участвуют в процессе: в вымогательствах замешана все ступени иерархии.

Как отмечают арабские обозреватели, столь сильные претензии на создание собственных сил безопасности, политических институтов, образовательных учреждений и партийных организаций гражданского общества при доминировании только одной политической партии оставляют впечатление, что боевики ОНС/РПК намерены создать свое собственное отдельное государство на востоке Сирии. Однако насколько крепкой будет эта система управления при неуважении к этно-конфессиональным особенностям региона и склонности к насилию, это большой вопрос.

Вероятно, администрации Байдена нужно несколько раз подумать, прежде чем обеспечивать жизнеспособность этих террористических элементов своим символическим присутствием. Это слишком большой риск: недовольство Конгресса выводом войск забудется на следующий день, а вот население контролируемых террористами районов Сирии еще долго будет переживать последствия эрозии локальной архитектуры безопасности.