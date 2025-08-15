Российская армия атаковала Днепр и Сумы в преддверии встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, где планируется обсудить прекращение войны в Украине.

Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения баллистических ракет. Вскоре в Днепре прогремел взрыв, после чего в сети появились фото со столбом дыма.

Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о гибели мужчины и ранении еще одного человека. По его словам, возник пожар, повреждены грузовик и микроавтобус.

В Сумах, по данным «Суспiльне», под удар попал центральный рынок. Глава областной военной администрации Олег Григоров сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры и опубликовал видео крупного пожара.

И.о. мэра Артем Кобзарь заявил, что город атаковали беспилотниками. По предварительной информации, жертв нет. Начальник управления муниципальной безопасности Виталий Дейниченко уточнил, что на рынке повреждены 20 палаток. На месте работают экстренные службы.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал российские удары.

«В день переговоров они убивают людей. И это о многом говорит», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, война продолжается именно потому, что нет приказа и нет никаких признаков того, что Москва готовится ее закончить.