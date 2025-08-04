Мэр Афин Харис Дукас резко ответил израильскому послу Ноаму Кацу, обвинившему городские власти в бездействии против антиизраильских граффити. Дукас заявил, что Греция не нуждается в «уроках демократии от тех, кто убивает гражданских», указывая на действия Израиля в секторе Газа.

«Не принимаем уроки демократии от тех, кто убивает мирных жителей и детей в очередях за едой, от тех, кто ежедневно лишает жизни десятки людей в Газе от бомбежек, голода и жажды», — заявил афинский мэр.

Мэр также раскритиковал Каца за избирательное внимание к проблемам. Он указал на гуманитарный кризис в Газе, где, по данным Министерства здравоохранения Палестины, с 7 октября 2023 года погибло более 60 800 палестинцев, в основном женщины и дети, а 175 человек, включая 93 ребенка, умерли от голода из-за блокады.