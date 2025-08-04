Мэр Афин Харис Дукас резко ответил израильскому послу Ноаму Кацу, обвинившему городские власти в бездействии против антиизраильских граффити. Дукас заявил, что Греция не нуждается в «уроках демократии от тех, кто убивает гражданских», указывая на действия Израиля в секторе Газа.
«Не принимаем уроки демократии от тех, кто убивает мирных жителей и детей в очередях за едой, от тех, кто ежедневно лишает жизни десятки людей в Газе от бомбежек, голода и жажды», — заявил афинский мэр.
Мэр также раскритиковал Каца за избирательное внимание к проблемам. Он указал на гуманитарный кризис в Газе, где, по данным Министерства здравоохранения Палестины, с 7 октября 2023 года погибло более 60 800 палестинцев, в основном женщины и дети, а 175 человек, включая 93 ребенка, умерли от голода из-за блокады.
«Позорно, что посол Кац решил сосредоточиться исключительно на граффити, большая часть которых уже удалена, и при этом закрыть глаза на беспрецедентный геноцид, происходящий в секторе Газа», — добавил Дукас, комментируя обвинения.
Ранее Кац в интервью греческой газете Kathimerini отметил, что граффити в Афинах заставляют израильских туристов чувствовать себя «некомфортно», упрекнув власти за недостаточные меры по их устранению. В ответ Дукас подчеркнул, что Афины выступают против насилия и расизма, а граффити, о которых идет речь, уже удалены.
На фоне продолжающейся войны в Газе, начавшейся в октябре 2023 года, Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за военные преступления. Южная Африка также подала иск о геноциде против Израиля в Международный суд ООН.