ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Число жертв бомбардировки Ирана превысило 400
Минздрав Ирана подтверждает 128 погибших, но по независимым данным, число жертв может быть втрое выше
Число жертв бомбардировки Ирана превысило 400
/ AP
17 часов назад

Министерство здравоохранения Ирана сообщило 15 июня, что с начала израильской операции 13 июня в стране погибли как минимум 128 человек, более 900 получили ранения. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление ведомства.

Однако, по данным правозащитной организации Human Rights Activists in Iran (HRAI), реальное число жертв значительно выше. В интервью Associated Press представители HRAI заявили о 406 погибших и 654 раненых. Ранее правозащитники оценивали потери в 197 мирных жителей и 90 военнослужащих. Организация ссылается на сообщения от своей сети источников внутри страны.

Израиль начал массированные удары по Ирану 13 июня, атаковав ядерные объекты, военные базы и энергетическую инфраструктуру. Погибли высокопоставленные военные, ученые-ядерщики и мирные жители. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории. По последним данным, к вечеру 15 июня в Израиле погибли 13 человек.

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