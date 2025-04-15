Израиль обеспокоен возможной реализацией проекта по транспортировке нефти и природного газа из Персидского залива в Европу через Сирию и Турцию. Об этом сообщила израильская газета Yediot Ahronot.

До начала гражданской войны в Сирии Тель-Авив рассматривал маршрут поставок углеводородов через порт Хайфа как перспективный. Однако, по оценке авторов материала, события в Сирии разрушили эти планы.

С окончанием военного конфликта в Сирии и восстановлением отношений между Анкарой и Дамаском проект газопровода вновь оказался в центре внимания. В статье подчеркивается, что Турция не уступит Израилю влияние в Сирии, которую рассматривает как приоритетное стратегическое направление.

Отдельное внимание в публикации уделено планам строительства газопровода из Катара в Турцию через Сирию с последующим экспортом в Европу. Проект, замороженный в 2009 году, вновь обсуждается рядом энергетических игроков.

Бывший посол Израиля в Турции Амира Орон, чье мнение приведено в статье, заявил, что Турция играет ключевую роль в обеспечении стабильности Сирии. Он отметил, что Израилю следует взаимодействовать с Анкарой по дипломатическим каналам, а не идти на риск усиления конфронтации.

В статье также критикуется отсутствие у Израиля четкой политики в отношении Сирии, несмотря на регулярные авиаудары, попытки расширить зону влияния на земле и контакты с местными меньшинствами.

Авторы предупреждают, что вмешательство Израиля во внутренние дела Сирии может привести к опасным последствиям. В числе рисков — рост напряженности в отношениях с сирийской администрацией, вовлечение в межконфессиональные конфликты и вероятность открытия нового фронта с турецкой армией.

По оценке издания, открытие нового направления конфликта на фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа и Ливане создаст угрозу, к которой Израиль не готов.