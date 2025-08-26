Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Турции Танжу Бильгичем обвинил Украину и европейские страны в попытках нивелировать договоренности, достигнутые на саммите США и России в Анкоридже. Об этом говорится в сообщении российского МИД.
Стороны обсудили конфликт в Украине с учетом прошедшего саммита. По данным МИД, «подчеркнута неконструктивная линия киевского режима и его европейских спонсоров, взявших курс на нивелирование достигнутых по итогам встречи в Анкоридже договоренностей и их последующую ревизию».
Также в заявлении обозначен «настрой на дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Турцией».
15 августа президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели встречу в Анкоридже на Аляске. В итоговом заявлении Путин согласился с необходимостью предоставления Украине гарантий безопасности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров позже подчеркнул, что такие гарантии должны быть надежными и основываться на принципе неделимости безопасности, включая соседей Украины.
По словам спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, Москва пошла на уступки по пяти украинским регионам.
Как писали The Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times и Reuters, Трамп после саммита провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
По данным СМИ, Путин настаивал на выводе украинских войск с территории Донбасса. Взамен он был готов заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях и вернуть Украине территории в Сумской и Харьковской областях.
Financial Times позже сообщала, что Украина отклонила предложение заморозить линию фронта в обмен на вывод войск из Донбасса. Зеленский заявил, что вопросы территорий будет обсуждать только напрямую с Путиным.
Американский президент отмечал, что если в течение двух недель переговоры Путина и Зеленского не состоятся, он примет «очень важное решение». По его словам, это могут быть масштабные санкции, пошлины или даже отказ от каких-либо действий.