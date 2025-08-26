Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Турции Танжу Бильгичем обвинил Украину и европейские страны в попытках нивелировать договоренности, достигнутые на саммите США и России в Анкоридже. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

Стороны обсудили конфликт в Украине с учетом прошедшего саммита. По данным МИД, «подчеркнута неконструктивная линия киевского режима и его европейских спонсоров, взявших курс на нивелирование достигнутых по итогам встречи в Анкоридже договоренностей и их последующую ревизию».

Также в заявлении обозначен «настрой на дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Турцией».

15 августа президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели встречу в Анкоридже на Аляске. В итоговом заявлении Путин согласился с необходимостью предоставления Украине гарантий безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позже подчеркнул, что такие гарантии должны быть надежными и основываться на принципе неделимости безопасности, включая соседей Украины.