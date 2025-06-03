ПОЛИТИКА
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США окончательно уходят из Сирии?
Вашингтон выводит практически весь контингент и закроет три военные базы, в итоге в стране останется только одна база
США окончательно уходят из Сирии?
Американские военные покидают Сирию / Reuters
3 июня 2025 г.

Американские военные в срочном порядке сворачивают операцию в Сирии. Сотни солдат уже выведены, остается небольшой контингент в 1 тыс. бойцов, сообщает Fox News.

По его данным, как минимум три военных базы — в том числе Green Village и MSS Euphrates — уже не работают. Оставшаяся 1 тыс. солдат размещена временно, для того чтобы провести эвакуацию военной техники и оборудования. Чиновники Пентагона в беседе с каналом назвали это «консолидацией сил». 

Причина проста: после падения режима Башара Асада у США больше нет цели в Сирии. Вместо него у власти — новый президент Ахмед аш-Шара, с которым Дональд Трамп начал налаживать отношения. США сняли большую часть санкций против Сирии и открыли доступ инвесторам к сирийскому рынку.

Вашингтон когда-то ставил Дамаску ультиматумы для снятия санкций: сократить иранское влияние в стране, в том числе избавиться от иранских наемников в армии, разорвать связи с «Хезболлой‎»‎. Теперь же Белый дом отменил санкций без давления, пытаясь наладить отношения с новой сирийской администрацией.

Американский спецпредставитель по Сирии Том Барак ранее на этой неделе заявил, что США действительно сокращают военное присутствие в Сирии. «Было восемь баз, стало пять, теперь три. В итоге останется одна», — анонсировал дипломат. 

При этом Барак открыто признал, что Запад десятилетиями разрушал регион в угоду своим интересам — от нефти до границ, нарисованных по линейке в кабинетах Лондона и Парижа (речь идет о договоре Сайкса-Пико, которым в начале XX века Британия и Франция фактически поделили весь Ближний Восток на зоны влияния и колонии).

На этом фоне США продолжают сохранять военное присутствие в Ираке, Катаре, Бахрейне, ОАЭ и Иордании. Но и там, как сообщает Al Arabiya, планируется сокращение контингента в рамках кампании Трампа по сокращению госрасходов.


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