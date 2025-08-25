Президент Сирии Ахмед аш-Шара в воскресенье заявил о прогрессе в возможном соглашении безопасности с Израилем во время встречи с делегацией арабских СМИ.

«Продвинутые дискуссии о возможном соглашении безопасности между Дамаском и Тель-Авивом», — сообщил аш-Шара, отметив, что «любое понимание будет основано на линии перемирия 1974 года». Сирийский лидер добавил, что не будет колебаться принять «любое соглашение или решение, которое служит интересам Сирии и региона».

Во вторник министр иностранных дел Сирии Эсаад аш-Шейбани провел переговоры с израильской делегацией в Париже по вопросам деэскалации, невмешательства в сирийские дела и достижения договоренностей для поддержки региональной стабильности.