Президент Сирии Ахмед аш-Шара в воскресенье заявил о прогрессе в возможном соглашении безопасности с Израилем во время встречи с делегацией арабских СМИ.
«Продвинутые дискуссии о возможном соглашении безопасности между Дамаском и Тель-Авивом», — сообщил аш-Шара, отметив, что «любое понимание будет основано на линии перемирия 1974 года». Сирийский лидер добавил, что не будет колебаться принять «любое соглашение или решение, которое служит интересам Сирии и региона».
Во вторник министр иностранных дел Сирии Эсаад аш-Шейбани провел переговоры с израильской делегацией в Париже по вопросам деэскалации, невмешательства в сирийские дела и достижения договоренностей для поддержки региональной стабильности.
Обсуждения также затронули «мониторинг прекращения огня в провинции эс-Сувейда на юге Сирии и возобновление действия соглашения 1974 года». Переговоры проходят при посредничестве США в рамках дипломатических усилий «по укреплению безопасности и стабильности в Сирии и сохранению ее единства и территориальной целостности».
Соглашение о разъединении сил между Сирией и Израилем 1974 года было заключено после октябрьской войны 1973 года для разделения воюющих сторон и прекращения прямых столкновений. Договор установил две основные линии — Альфа и Браво — разделяющие сирийские и израильские военные позиции с буферной зоной под наблюдением сил ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF).