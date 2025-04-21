ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Запорожскую АЭС не вернут Украине?
США отказались передавать крупнейшую ядерную станцию Европы под контроль Киева и предлагают наделить станцию нейтральным статусом
Запорожскую АЭС не вернут Украине?
Трамп хочет создать нейтральную зону вокруг Запорожской АЭС / Reuters
21 апреля 2025 г.

Команда Дональда Трампа хочет создать нейтральную зону вокруг Запорожской АЭС, пишет The Wall Street Journal (WSJ). План предполагает, что территорией вокруг крупнейшего ядерного объекта Европы не будут управлять ни Россия, ни Украина.

По данным газеты, идею обсуждают в контексте переговоров о завершении войны в Украине. Вашингтон предложил взять эту территорию под свой контроль, чтобы обеспечить безопасность Запорожской станции.

Эта инициатива якобы была озвучена самим Трампом во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, отмечает издание. Он предложил Киеву выкупить украинские электростанции, включая атомные, назвав это «лучшей защитой инфраструктуры». Запорожская АЭС, согласно плану, будет поставлять электроэнергию как на подконтрольные Украине территории, так и на оккупированные Россией.

Украина со своей стороны не поддержала нейтральный статус ЗАЭС. Киев выступает за возвращение контроля над станцией и предлагает совместное управление с США. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, отметив, что запуск станции откроет новые возможности для экспорта электроэнергии и восстановления страны. 

Он подчеркнул, что «передача станции под российский контроль — это катастрофа для всей системы ядерной безопасности в мире».

Галущенко также сообщил, что с августа 2024 года зафиксировано более 150 случаев пролета российских ракет и дронов над украинскими АЭС, включая ЗАЭС. Несмотря на соглашение от 25 марта о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях.

Российский МИД заявил, что Запорожская АЭС — это «российский объект» и не будет передан ни Украине, ни третьим странам. Напомним, Россия оккупировала станцию в начале 2022 года, а затем объявила о «вхождении» Запорожской области в свой состав по итогам непризнанных референдумов. Киев контролирует сам областной центр и большую часть региона.


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