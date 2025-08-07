Президент США Дональд Трамп согласится на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным только в случае, если российский лидер также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на неназванного представителя Белого Дома.

«Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча состоялась», — заявил источник издания. При этом он уточнил, что место возможной встречи пока не определено.

Ранее в четверг Москва заявила, что между Вашингтоном и Кремлем достигнута «принципиальная договоренность» о проведении двустороннего саммита между Путиным и Трампом.

«Была достигнута договоренность в принципе о проведении двусторонней встречи в ближайшие дни — между президентом Владимиром Путиным и Дональдом Трампом», — сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, утверждая, что инициатива исходила от американской стороны.

Однако Белый дом не подтвердил проведение двусторонней встречи. Сам Трамп также не упомянул ее на пресс-конференции в среду, где говорил о возможной трехсторонней встрече с участием США, России и Украины.

На той же пресс-конференции Трамп выразил осторожный скептицизм по поводу перспектив такого саммита, отметив, что уже разочаровывался в обещаниях Москвы о стремлении к миру.