Президент США Дональд Трамп согласится на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным только в случае, если российский лидер также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на неназванного представителя Белого Дома.
«Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча состоялась», — заявил источник издания. При этом он уточнил, что место возможной встречи пока не определено.
Ранее в четверг Москва заявила, что между Вашингтоном и Кремлем достигнута «принципиальная договоренность» о проведении двустороннего саммита между Путиным и Трампом.
«Была достигнута договоренность в принципе о проведении двусторонней встречи в ближайшие дни — между президентом Владимиром Путиным и Дональдом Трампом», — сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, утверждая, что инициатива исходила от американской стороны.
Однако Белый дом не подтвердил проведение двусторонней встречи. Сам Трамп также не упомянул ее на пресс-конференции в среду, где говорил о возможной трехсторонней встрече с участием США, России и Украины.
На той же пресс-конференции Трамп выразил осторожный скептицизм по поводу перспектив такого саммита, отметив, что уже разочаровывался в обещаниях Москвы о стремлении к миру.
«Он говорит красиво, а потом бомбит всех», — заявил Трамп, комментируя действия Путина.
По словам источников, проведение двусторонней встречи до трехсторонней может дать Путину возможность продолжать «тянуть время» с бессодержательными переговорами — тактика, которую Трамп ранее критиковал.
«Я узнаю в течение нескольких недель, может, даже раньше, серьезны ли намерения Путина закончить войну», — сказал Трамп в среду.
Если трехсторонняя встреча все же состоится, это станет значительным шагом к завершению войны в Украине. Ни один другой мировой лидер, включая бывшего президента Джо Байдена, не смог собрать российскую и украинскую стороны за одним столом с момента начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Тем временем Кремль продолжает сопротивляться идее включения Зеленского в переговоры с Трампом.
«Прежде всего мы предлагаем сосредоточиться на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и эффективной», — заявил помощник президента России Юрий Ушаков.