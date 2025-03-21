Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия продолжит захват территории и оккупацию Газы до тех пор, пока ХАМАС не согласится освободить всех заложников.

«Чем дольше ХАМАС отказывается отпускать заложников, тем больше территории он потеряет — эти земли будут аннексированы Израилем», — цитируют Каца израильские СМИ. Он добавил, что если заложники не будут освобождены, Израиль установит «постоянный контроль» над новыми территориями в Газе. Де-факто это признание израильской оккупации палестинских территорий, что и было истинным планом Тель-Авива с самого начала.

Кац пригрозил усилить удары, если заложники не будут освобождены и ХАМАС не будет ликвидирован. «Израиль ударит с такой силой, которую вы еще не видели», — заявил военачальник.

Израильская армия возобновила наземное наступление в Газе в начале этой недели, вновь захватив стратегически важный коридор Нецарим, который соединяет север и юг сектора. Израильские военные заявили, что якобы создают «зону безопасности» и буфер между частями Газы. Однако на деле это больше похоже на оккупацию.

Месяц назад войска покинули коридор, позволив некоторым жителям попытаться вернуться на руины своих домов. Однако теперь израильское присутствие полностью блокирует передвижение палестинцев внутри эксклава.

По словам корреспондента Al Jazeera Хани Махмуда, израильская оккупация этой территории фактически означает новую фазу наземного вторжения. «Это не просто контроль над районом — это плацдарм для дальнейших военных операций», — заявил журналист.

Возобновление боевых действий произошло после провала переговоров о перемирии. Израиль обвинил ХАМАС в отказе от предложенного соглашения, которое предусматривало освобождение части заложников, но без прекращения войны. В ответ Израиль усилил блокаду, полностью перекрыв поставки гуманитарной помощи в Газу и отключив электричество.

ХАМАС настаивает на выполнении первоначального соглашения от января, которое предусматривало не только обмен заложниками, но и прекращение боевых действий, а также вывод израильских войск.

«Почему мы должны обсуждать новые условия, если уже подписано соглашение, за которым следят международные посредники?» — заявил советник главы политбюро ХАМАС Тахер аль-Ноно. Он подчеркнул, что именно Нетаньяху, а не ХАМАС, сорвал мирные договоренности.



