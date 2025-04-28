ПОЛИТИКА
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Януковича приговорили к 15 годам тюрьмы
Подольский районный суд Киева заочно приговорил Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за незаконную переправку через границу и подстрекательство к дезертирству
Януковича приговорили к 15 годам тюрьмы
Виктор Янукович / Reuters
28 апреля 2025 г.

Подольский районный суд Киева заочно признал бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-начальника Управления государственной охраны Константина Кобзаря виновными и приговорил их к 15 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Суд признал Януковича виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу и подстрекательстве к дезертирству. Кобзарь осужден за аналогичные действия.

По версии следствия, 23 февраля 2014 года Янукович, действуя в сговоре с сотрудниками российской стороны и начальником своей охраны, незаконно пересек украинскую границу воздушным путем. Вместе с ним из страны вылетели не менее 20 человек из числа его окружения и военнослужащих Управления государственной охраны.

Операция проходила с использованием трех российских военных вертолетов, которые вылетели с окраины села Урзуф Донецкой области в сторону военного аэродрома в Ейске. После короткой остановки в Анапе группа на военно-транспортном самолете переместилась на аэродром «Гвардейское» в Крыму.

Находясь на территории Черноморского флота в Севастополе, Янукович подстрекал украинских охранников к дезертирству и отъезду в Россию. Затем он был вывезен морем в Россию вместе с частью работников госохраны, которые на службу больше не вернулись.

Маршрут Януковича контролировали сотрудники Федеральной службы охраны России и военные Южного военного округа. По версии следствия, путь согласовывался непосредственно с президентом России.

В январе 2019 года Янукович уже был заочно осужден за государственную измену и пособничество в развязывании войны. Тогда суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, но приговор до сих пор обжалуется и не вступил в силу. Сам Янукович, находящийся в России, отрицает свою вину.

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