Минобороны РФ заявило о захвате села Новониколаевка в Сумской области — всего в четырех километрах от границы. Это очередной эпизод нового наступления на северо-востоке Украины: ранее сообщалось о занятии села Долгенькое в Харьковской области.

Сумская область стала одним из направлений нового давления на фоне замороженных переговоров. Украина отвергла требования России, назвав их «ультиматумами», а Москва в ответ отказалась от идеи безусловного перемирия, поддерживаемой Киевом и его союзниками.

Сумы уже пытались взять в начале вторжения в 2022 году, но тогда украинская армия отбросила войска РФ. В 2024 году Украина использовала этот регион для рейда в Курскую область, но позже Москва восстановила контроль и начала пересечение границы в обратном направлении.

Сама Сумская область не входит в число пяти украинских регионов, официально аннексированных Россией. Однако наступление в этом районе может означать попытку давления за пределами формально заявленных территориальных претензий.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский объявлял, что ВСУ отбили одно из сел, ранее захваченных Россией в этом же регионе. Тогда же он сообщил, что с российской стороны на этом участке сосредоточено до 53 тыс. человек.