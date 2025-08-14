Литва начнет обучать тысячи детей и взрослых сборке и управлению беспилотниками в рамках программы по укреплению обороны страны. Минобороны Литвы утверждает, что обучение необходимо «перед лицом возможной агрессии России».
Проект, инициированный министерствами обороны и образования, рассчитан до 2028 года и охватит более 22 тыс. участников, включая детей от восьми лет.
Ученики начальных классов будут осваивать базовую сборку и пилотирование дронов через игры и простые эксперименты. Школьники постарше получат навыки программирования, научатся проектировать 3D-детали и собирать более сложные дроны с видом от первого лица (FPV). Власти подчеркивают, что программа сочетает развлекательные форматы с освоением ключевых технических навыков, формируя новое поколение грамотных в области дронов граждан.
Министр обороны Довиле Шакалене объявила, что уже в сентябре в Йонаве, Таураге и Кедайняе откроются центры управления дронами, а к 2028 году появятся еще шесть таких площадок.
На проект выделено €3,3 млн, которые пойдут на закупку дронов для работы в помещениях и на открытом воздухе, систем видеопередачи и мобильного приложения для обучения. Курсы будут проводить Союз стрелков Литвы и Национальное агентство неформального образования в школах и общественных центрах.
Необходимость проекта продиктована географией: Литва с населением 2,8 млн человек граничит с российской Калининградской областью и союзной Москве Беларусью. После начала полномасштабной войны РФ и Украины Литва, как и Эстония с Латвией, усилила меры гражданской обороны, пишет Reuters.
Угроза стала особенно ощутимой на этой неделе, когда Эстония выслала российского дипломата за «активное вмешательство» во внутренние дела, отмечает издание.
Литва уже использует дроны для наблюдения и охраны границ, но теперь делает ставку на подготовку граждан к борьбе с вражескими беспилотниками. Это решение ускорили два инцидента в июле, когда предполагаемые российские дроны залетели с территории Беларуси.
В России обучение детей дронам вызывает споры — пока не все ведомства и регионы поддерживают эту практику. В прошлом месяце появились сообщения о систематическом вовлечении школьников в проектирование и тестирование технологий, в том числе через видеоигры, но пока это только единичные случаи.