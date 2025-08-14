Литва начнет обучать тысячи детей и взрослых сборке и управлению беспилотниками в рамках программы по укреплению обороны страны. Минобороны Литвы утверждает, что обучение необходимо «перед лицом возможной агрессии России».

Проект, инициированный министерствами обороны и образования, рассчитан до 2028 года и охватит более 22 тыс. участников, включая детей от восьми лет.

Ученики начальных классов будут осваивать базовую сборку и пилотирование дронов через игры и простые эксперименты. Школьники постарше получат навыки программирования, научатся проектировать 3D-детали и собирать более сложные дроны с видом от первого лица (FPV). Власти подчеркивают, что программа сочетает развлекательные форматы с освоением ключевых технических навыков, формируя новое поколение грамотных в области дронов граждан.

Министр обороны Довиле Шакалене объявила, что уже в сентябре в Йонаве, Таураге и Кедайняе откроются центры управления дронами, а к 2028 году появятся еще шесть таких площадок.

На проект выделено €3,3 млн, которые пойдут на закупку дронов для работы в помещениях и на открытом воздухе, систем видеопередачи и мобильного приложения для обучения. Курсы будут проводить Союз стрелков Литвы и Национальное агентство неформального образования в школах и общественных центрах.