ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Ирак лишится иранского газа?
США отменили исключение, позволявшее Ираку оплачивать импорт газа из Ирана, объяснив это политикой «максимального давления» на Тегеран
Ирак лишится иранского газа?
США отменили исключение, позволявшее Ираку оплачивать импорт газа из Ирана / Reuters
10 марта 2025 г.

Вашингтон отменил исключение, которое позволяло Ираку платить за поставки газа из Ирана. Теперь Багдад может импортировать иранское топливо, но не сможет официально его оплачивать.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объяснил, что этот шаг связан с политикой «максимального давления» на Иран. По его словам, Вашингтон понимает, что это может осложнить ситуацию в Ираке, поэтому готов координировать с Багдадом дальнейшие шаги, чтобы избежать нестабильности.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шия аль-Судани обсудил ситуацию с Уолтцем в телефонном разговоре. Он выразил желание укреплять экономическое сотрудничество с США и призвал американские компании инвестировать в Ирак.

Ранее американский посланник в Багдаде Даниэль Рубинштейн заявлял, что сам импорт иранского газа не подпадает под санкции США. Однако без возможности его оплачивать Ираку придется искать альтернативные решения.

Пресс-секретарь правительства Ирака Басим аль-Аввади сообщил, что власти страны рассматривают все возможные варианты, если исключение не будет восстановлено.

Ранее Трамп в интервью Fox Business Network заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с призывом к переговорам. По его словам, Ирану предложено либо вступить в диалог, либо столкнуться с военным давлением со стороны США.

Однако в Тегеране отреагировали на эти слова с недоверием. Верховный лидер Ирана ранее категорически отвергал любые переговоры с администрацией Трампа, называя ее «ненадежной». Президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД Аббас Аракчи неоднократно заявляли, что Тегеран не будет вести диалог под давлением.

«Пока США продолжают политику максимального давления и угроз, прямые переговоры невозможны», — заявил Аракчи, давая интервью в Саудовской Аравии.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us