Вашингтон отменил исключение, которое позволяло Ираку платить за поставки газа из Ирана. Теперь Багдад может импортировать иранское топливо, но не сможет официально его оплачивать.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объяснил, что этот шаг связан с политикой «максимального давления» на Иран. По его словам, Вашингтон понимает, что это может осложнить ситуацию в Ираке, поэтому готов координировать с Багдадом дальнейшие шаги, чтобы избежать нестабильности.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шия аль-Судани обсудил ситуацию с Уолтцем в телефонном разговоре. Он выразил желание укреплять экономическое сотрудничество с США и призвал американские компании инвестировать в Ирак.

Ранее американский посланник в Багдаде Даниэль Рубинштейн заявлял, что сам импорт иранского газа не подпадает под санкции США. Однако без возможности его оплачивать Ираку придется искать альтернативные решения.

Пресс-секретарь правительства Ирака Басим аль-Аввади сообщил, что власти страны рассматривают все возможные варианты, если исключение не будет восстановлено.

Ранее Трамп в интервью Fox Business Network заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с призывом к переговорам. По его словам, Ирану предложено либо вступить в диалог, либо столкнуться с военным давлением со стороны США.

Однако в Тегеране отреагировали на эти слова с недоверием. Верховный лидер Ирана ранее категорически отвергал любые переговоры с администрацией Трампа, называя ее «ненадежной». Президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД Аббас Аракчи неоднократно заявляли, что Тегеран не будет вести диалог под давлением.

«Пока США продолжают политику максимального давления и угроз, прямые переговоры невозможны», — заявил Аракчи, давая интервью в Саудовской Аравии.