Генерал ВВС США Алексус Гринкевич официально занял пост Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR), сменив на этом посту генерала Криса Каволи. Назначение поддержал лично президент Дональд Трамп, а утверждение состоялось 5 июля на базе SHAPE в бельгийском Монсе. Глава НАТО Марк Рютте приветствовал нового главкома, отметив его опыт боевого пилота и «глубокое понимание угроз с воздуха и не только».

Гринкевич стал 21-м главнокомандующим SACEUR, получив повышение до генерала армии. Он окончил Академию ВВС США в 1993 году, служил на F-16 и F-22, а также возглавлял Оперативное управление Объединенного комитета начальников штабов. В ходе слушаний в Сенате он подчеркнул, что считает победу Украины возможной, поскольку «любая нация, защищающая родину, сражается с невероятной решимостью».

Генерал заявил, что его задача как главнокомандующего — предложить Трампу весь спектр возможных сценариев завершения войны. По его словам, президент ясно дал понять, что его цель — добиться прекращения огня и завершения конфликта. «Моя обязанность — подготовить для него весь набор опций, которые позволят этого достичь», — отметил Грынкевич.

Гринкевич происходит является потомком выходцев из Российской Империи. Как пишет The Moscow Times, его прадед Илья эмигрировал в США из современной Беларуси в 1899 году, а прабабушка была литовкой.