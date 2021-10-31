Отставка директора департамента Северной Африки и Ближнего Востока в МИД Франции Кристофа Фарно потрясла его коллег, однако вряд ли стала сюрпризом для тех, кто знает о том хаосе, который уже долгое время происходит в дипведомстве. Увольнение дипломата, которое было организовано без какого-либо официального объяснения, называют признаком растущего желания президента Эммануэля Макрона – накануне запланированных на 2022 год выборов – сконцентрировать весь механизм принятия внешнеполитических решений в своих руках.

По времени отставка специалиста совпала с анонсированными Елисейским дворцом планами по реформированию МИДа. В частности, сотрудники ведомства обсуждают, что уже в 2023 году французская дипломатия лишится двух важных элементов иерархии – института советников по иностранным делам и института полномочных министров.

По данным, которые приводит Le Monde, суммарно реформа затронет 800 гражданских специалистов и 1800 дипломатов высшей категории. Есть предположение, что Фарно в этой ситуации просто попал под горячую руку.

Кризис координации

Это не первый раз, когда Елисейский дворец эпохи Макрона «отрывается» на дипломатах. Прошлогодний скандал, фигурантами которого стали его советник по международным делам Эмманюэль Бонн и его зам Алис Рюфо, выявил не только проблемы в профессиональной этике, но и глубокую эрозию координации между МИД и президентской командой. Бонн и Рюфо хамили подчиненным, срывали встречи и претендовали на те полномочия, которыми они не наделены. Несмотря на то, что на них жаловались даже иностранные послы, скандал ничем не кончился.

С Фарно ситуация иная: дипломат, в сферу ответственности которого входили такие непростые государства, как Алжир, Ливан, Ирак, Ливия и Сирия, вступал в споры с Елисейским дворцом и даже оказывался в оппозиции реализации некоторых инициатив французского лидера.

Источники издания Africa Intelligence утверждают, что отставка произошла на фоне серьезной напряженности внутри французского истеблишмента по поводу ливийского и ливанского урегулирования.

Зависимость от Хафтара

Франция должна принять у себя Международную конференцию по Ливии уже 12 ноября. В течение многих лет Париж оставался главным покровителем командующего так называемой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара в западном сообществе. Эта поддержка привела к увеличению политвеса генерала, несмотря на его явные авторитарные устремления. Как констатирует аналитический центр «Атлантический совет», придание Хафтару легитимности со стороны Франции сопровождалось военной помощью, которая, по сути, велась всегда.

Сам Фарно нередко выступал в роли канала связи с авторитарным генералом, посещая контролируемые им районы и делясь с ним нужными указаниями.

Есть гипотеза, что сейчас интерес к Хафтару стал угасать даже со стороны его ключевых зарубежных союзников: свою роль сыграли и формирование компромиссного правительства в Триполи, которое должно запустить процесс всеобщих выборов, а также растущее международное осуждение военных преступлений ЛНА. Однако «Атлантический совет» констатирует: «Несмотря на явные признаки нападений на мирных жителей и факты военных преступлений, совершенных его формированиями, Франция никогда не пересматривала свою давнюю поддержку генерала».

Накормить ливанскую элиту

С Ливаном все гораздо сложнее. Поставленные в последние годы на конвейер французские инициативы по увязке международной помощи стране с формированием функционального правительства и разработкой системы подотчетности выглядели красиво только на бумаге – на деле они столкнулись с жестокой реальностью местной политики.

«Французское вмешательство лишь дало политической элите время, чтобы подавить импульс, набранный протестным движением, возникшим после взрыва в Бейруте», – констатирует соучредитель Triangle Consulting Низар Ганем.

По одной из версий, которая циркулировала в том числе среди ливанских политиков, пробелом французской стратегии стали и мягкость к организации «Хезболла», и прагматизм в отношении Ирана, деловых отношений с которым Пятая республика якобы лишается в случае тупика на переговорах о восстановлении ядерной сделки. Несмотря на то, что французские официальные лица высмеивают подобные интерпретации, они признают, что многие их усилия в отношении Ирана были сведены на нет именно американскими стараниями.

Сейчас Ливан потряс крупный дипломатический кризис. Страны совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выразили намерение прибегнуть «к всеобъемлющим политическим и экономическим санкциям против Ливана». Отдельно под удар поставлены дипломатические связи. Повод дали высказывания министра информации Ливана Георга Кордахи, который заявил, что действия арабской коалиции в Йемене являются агрессией, а вооруженный конфликт там – абсолютно бессмысленный.

Конвейер кризисов

В список «заслуг» Макрона, вероятно, стоит поставить и дипломатический кризис с Алжиром, который разыгрался после того, как на встрече с потомками тех, кто воевал против борцов за независимость африканской страны, глава Елисейского дворца абсолютно серьезно заявил, что официальная история искажена. «История Алжира основана не на истинах, а, скорее, на дискурсе ненависти к Франции», – пояснил французский лидер, чем нокаутировал дипломатические контакты с африканским государством и стратегию собственной страны на этом направлении.

Перечень ближневосточных провалов Парижа объясняет, к чему приводят попытки французского лидера взять внешнеполитические вожжи в свои руки.

Если увольнение Фарно действительно приведет к монополизации Макроном и его командой механизма выработки внешнеполитических инициатив, то это, вероятно, только усилит стремительный крен французской дипломатии «вправо» – в неоколониалистскую сторону. Тогда вполне логично ожидать, что позорный конфликт, который Елисейский дворец развязал с Алжиром, будет не единственным в своем роде: слишком много полномочий в руках президента.