Разведсообщество США отвергло версию о том, что коронавирус был создан как биологическое оружие. Кроме того, большинство разведывательных агентств допускают, что SARS-CoV-2 не был генетически модифицирован. Соответствующий доклад опубликован на сайте аппарата директора Национальной разведки США.

Большинство разведывательных ведомств страны считают, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия и, «вероятно, не был создан с помощью генной инженерии». Однако два ведомства полагают, что для такой оценки «не было достаточных данных», говорится в документе. По мнению разведсообщества, власти Китая не знали о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока в Ухане не произошла вспышка заболевания коронавирусной инфекции.

Авторы доклада не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса. Основными считаются две версии: естественная передача вируса от животного к человеку либо «инцидент, связанный с лабораторией».

Для того чтобы окончательно установить происхождение коронавируса, необходимо сотрудничество Китая, подчеркивают авторы. Однако, говорится в документе, Пекин «продолжает препятствовать глобальному расследованию», не поддерживает обмен информацией и «обвиняет другие страны, включая США».

Китай отверг обвинения в препятствовании расследованию причин пандемии и сокрытии информации от международного сообщества, а доклад США назвал научно неубедительным. Пекин призвал Вашингтон «прекратить политизировать вопрос о происхождении коронавируса». В июле китайские ученые провели собственное расследование и сочли маловероятным искусственное происхождение SARS-CoV-2.

Происхождение коронавируса также изучает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В марте специалисты, посетившие Ухань, представили четыре версии появления SARS-CoV-2, наиболее вероятной из которых назвали версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом возможность утечки вируса из лаборатории в ВОЗ назвали «крайне маловероятной». Осенью организация решила возобновить расследование с новой группой ученых. Китай ранее отказался сотрудничать с ВОЗ на втором этапе расследования.

Расследование американских спецслужб было завершено еще в августе. Тогда разведсообщество разделилось на два лагеря. Первые посчитали, что вирус является зоонозным, то есть перешедшим от нечеловекоподобных животных к людям. По второй версии, коронавирус имеет лабораторное происхождение, пандемия же началась после того, как инфекция «вырвалась» за пределы лаборатории в китайском Ухане. При этом в сентябре стало известно, что США спонсировали изучение коронавирусов еще до начала пандемии и выделили более трех миллионов долларов, в том числе институту вирусологии в Ухане. В 2014-2019 годах от Национальных институтов здоровья выдавался грант на выяснение возможности передачи вируса от летучих мышей человеку.