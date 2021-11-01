В начале августа министр обороны Сергей Шойгу озвучил идею построения пяти крупных промышленных городов в Сибири, включая возможный перенос столицы. При этом министр выразил сожаление, что в современной России такие крупные проекты, как в СССР, реализовать пока нельзя. Но рабочие руки из так называемых самопровозглашенных ДНР и ЛНР вполне можно использовать.

Почему донецкие шахтеры едут в Россию?

Несмотря на бытующий миф о том, что Донбасс всех кормит, многим жителям «молодых республик» все чаще приходится выезжать за границу в поисках работы. Радостно приветствовавшие российских военных шахтеры Донбасса сами оказались заложниками ситуации, которой радовались в 2014 году. Обещания лучшей жизни на деле обернулись практически полным уничтожением и затоплением заводских шахт, вывозом производственных мощностей в Россию и нищенским бесперспективным существованием.

Начиная с 2014 года в Россию вывезены оборудование, техническая документация и часть коллективов таких предприятий:

- Стахановский завод ферросплавов. Специализация – выпуск кремнистых и марганцевых сплавов, производство – ферросилиция. Основные потребители: Россия, Узбекистан, Беларусь, Турция, Словакия, Швеция, Румыния, Молдова и Германия. Современное состояние: оборудование вывезено в РФ, на территории расположена база боевиков.

- Стахановский вагоностроительный завод. Специализация – производство грузовых железнодорожных вагонов. Единственное предприятие в Украине, которое могло производить транспортные системы для перевозки по железной дороге сверхмощных силовых трансформаторов и отработанного ядерного топлива с АЭС. Современное состояние: оборудование вывезено в РФ, на территории база боевиков.

- Ясиноватский машиностроительный завод. Специализация – производство проходнической техники широкого назначения. Многие разработки были уникальны, продукция применялась в суровых условиях, в том числе и на шахтах Донбасса. Поставки по всему миру. Современное состояние: оборудование вывезено в РФ, территория и корпуса разрушены.

- Холдинговая компания «Топаз». Госпредприятие, специализировавшееся на разработке и серийном производстве радиотехнических систем и комплексов специального назначения. Продукция поставлялась в РФ, Турцию, Германию, Малайзию, КНР, Латвию и другие страны. Современное состояние: оборудование вывезено в РФ, на территории укрепрайон и база боевиков.

- Лутугинский научно-производственный валковый комбинат. Специализация – производство рабочих чугунных валков для прокатных станов горячей прокатки, валки для мельниц, валки для резинотехнической, бумагоделательной и других отраслей промышленности. Современное состояние: оборудование вывезено в РФ, корпуса разрушены.

- Луганский патронный завод. Специализация – производство патронов широкой номенклатуры. Современное состояние: оборудование вывезено в РФ, на территории ремонтная база и пункт дислокации боевиков.

- Завод электронного машиностроения «Машзавод-100» – Луганск. Специализация – разработка и изготовление оборудования для выращивания монокристаллов сапфира, кремния, твердых и сверхтвердых монокристаллов. Современное состояние: оборудование вывезено в РФ, на территории – база боевиков.

- Завод «Юность» Краснодон – Луганск. Специализация – производство изделий для ракетостроительной и аэрокосмической отраслей. Современное состояние: оборудование вывезено в РФ, на территории – база боевиков.

- «ЛугаТерм». Специализация – выпуск котлов и теплотехнического оборудования. Современное состояние: оборудование вывезено в РФ, корпуса разграблены.

- Завод автоклапанов. Специализация – выпуск клапанов на автомобили и автобусы МАЗ, КрАЗ, БелАЗ, ГАЗ, Волга, Таврия, Икарус. Современное состояние: оборудование вывезено в РФ, территория и корпуса разворованы.

- «Луганский машиностроитель-43». Специализация – станкостроение. Современное состояние: полностью вывезен в РФ, территория разграблена.

Из Приазовья в Якутию

В попытке хоть как-то прокормить семьи шахтеры стали ездить на работу на шахты Якутии. Обещания высокой заработной платы, хороших условий труда и проживания оказались на деле обманом. Получив российские паспорта по ускоренной процедуре, в Якутию отправились первые 2000 донбасских шахтеров вместе с их семьями. Ранее потерявшие работу из-за закрытия шахт рабочие приезжали на вахты, но руководство компаний приняло решение о «миграции» украинских рабочих, так как экономически это получается на порядок дешевле.

Приехав в Якутию, люди столкнулись с такими вещами, как огромная «текучка» кадров и громадная очередь на трудоустройство. Как, впрочем, и на увольнение. Донецкий шахтер с украинским паспортом сталкивается с проблемой оформления документов уже на первом этапе трудоустройства: это занимает до полутора месяцев, плюс нужно оплатить патент. Работать в это время нельзя, но жить и питаться где-то нужно.

Работодатели сворачивают общежития, за которые работники платили 5-6 тысяч рублей (70-85$) как за нерентабельные, и рабочие вынуждены снимать жилье уже за совершенно другие деньги. Обещания зарплат на уровне 150 тысяч рублей (2100$) остаются на деле мечтой, и довольствоваться приходится 60-65 тысячами (850-900$), что в условиях тяжелого труда выглядит как издевательство. Более высокооплачиваемые ставки достаются шахтерам с российским паспортом, но и этот контингент долго не задерживается в таких условиях.

Амбициозным карьеристам с Донбасса приходится довольствоваться низшими ступенями шахтерской карьерной лестницы, снова начиная путь с низов, невзирая на прошлые достижения. Если добавить к этому отсутствие доплат за систематическую переработку и не лучшее отношение к рабочим в целом, картина вырисовывается совершенно не такой, какой она виделась из пригорода Луганска в момент принятия решения. Поэтому, раз-другой вкусив прелести жизни в Воркуте и Нерюнгри, на новую вахту редко кто возвращался.

Именно поэтому руководство компаний отменило вахтенный метод и занялось вербовкой переселенцев, предлагая им гражданство и жилье.

Это неудивительно, ведь местные жители, да и другие россияне не горят желанием работать на шахтах Якутии. Низкие зарплаты, тяжелые условия труда, высокие цены – всё это не увеличивает привлекательность подобного рода работы в глазах специалиста с российским гражданством. Поэтому, например, холдинг «Колмар», в лице его на тот момент генерального директора, уроженца Мариуполя, Сергея Цивилева, еще в 2016 году привез опытную партию из 200 шахтеров для работы на шахтах компании. Эксперимент показал, что так тоже можно, и теперь эта схема набирает оборот.

На сегодняшний день 70% своих акций холдинга «Колмар», Сергей Цивилев, ставший заместителем губернатора Кемеровской области, официально передал своей жене. Остальными 30% холдинга владеет близкий к Путину российский миллиардер Геннадий Тимченко.

«Братская помощь»

Под предлогом «защиты русского населения от украинского языка» сепаратисты и их куратор занимаются банальным мародерством, о чем не стесняясь рапортуют с телевизионных экранов. Как следствие, лишившееся доходов и вынужденное искать средства к существованию население в поисках денег готово на тяжелый труд в суровых условиях.

В силу чисто физических причин, таких как практически полное исчезновение промышленности, в ближайшее время следует ожидать увеличения потока экспорта населения так называемых ДНР и ЛНР в качестве дешевой рабочей силы везде, где сами россияне работать отказываются. Вряд ли такой жизни хотели эти люди.