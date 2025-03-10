ВОЙНА В ГАЗЕ
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ООН обвинила Израиль в коллективном наказании Газы
Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Хитан заявил, что блокада гуманитарной помощи в Газу нарушает международное право и усиливает гуманитарный кризис
ООН обвинила Израиль в коллективном наказании Газы
Газа / Reuters
10 марта 2025 г.

Решение Израиля заблокировать поставки всей гуманитарной помощи в Газу противоречит международному праву, заявил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Хитан в интервью «Анадолу».

Отвечая на вопрос о возможном нарушении международного права, представитель ООН подчеркнул, что Израиль, как оккупирующая сторона, обязан обеспечивать жителей Газы продовольствием, медикаментами и гарантировать функционирование системы здравоохранения.

«Все стороны конфликта должны разрешить и облегчить быструю и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи. Решение Израиля полностью прекратить доставку любой помощи в Газу неприемлемо и противоречит его обязательствам по международному праву», — заявил аль-Хитан.

Он также предупредил о катастрофических последствиях блокады: росте цен на продовольствие, нехватке жизненно важных ресурсов и риске повторного распространения голода.

«Ограничение поставок товаров первой необходимости, используемое для давления на все гражданское население, вызывает серьезные опасения по поводу коллективного наказания», — отметил представитель ООН.

Аль-Хитан призвал Израиль немедленно снять блокаду и обеспечить гуманитарным организациям доступ к Газе, чтобы предотвратить ухудшение кризиса.

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