В апреле 1945 года СССР вступил в войну с Японией. Разгромив части Квантунской армии на севере Китая, советская армия вошла в Корею с севера, а американская армия с юга. Освобожденную от японцев Корею было решено разделить по 38-й параллели. На севере была образована коммунистическая Корея во главе с Ким Ир Сеном, а на юге при поддержке США были проведены выборы и к власти пришло правительство Ли Сын Мана.

И северяне, и южане рассматривали разделение Кореи как временное явление и хотели объединить страну, но каждый под своим началом. 25 июня 1950 года северокорейцы при помощи Китая и СССР нанесли первый удар.

Совет Безопасности ООН осудил агрессию и призвал сформировать военную коалицию, чтобы остановить нападение северян. Эта война стала первой войной, в которой недавно созданная ООН действовала, чтобы остановить агрессию одной страны против другой. Одной из первых на призыв о помощи откликнулась Турция, которая немедленно отправила свои войска на помощь корейскому народу. Всего в войне участвовало 21 212 турецких солдат, более 700 из которых погибли или пропали без вести.

Первоначально Турция направила в Корею 1-ю турецкую бригаду под командованием легендарного бригадного генерал Тахсина Языджи. Турецкая бригада состояла из трех батальонов, что составляло примерно 5000 тысяч штыков. Генерал Тахсин Языджи был уже весьма опытным военным. В 1950 году на момент начала корейской войны ему было около 60 лет. Еще в османский период он успел окончить военную академию и принял участие в Первой мировой войне, где отличился, сражаясь с британцами под Галлиполи в 1916 году.

После капитуляции османской армии Тахсин Языджи примкнул к турецкой освободительной армии и принял участие в войне с греками, чья армия вторглась в Турцию. В 1935 году Языджи был назначен командиром танкового батальона – первого подразделения подобного рода в Турции. По политическим взглядам генерал Языджи был близок к Демократической партии Аднана Мендереса и даже избирался в турецкий парламент после того, как ушел в отставку в 1952 году.

Большинство солдат из турецкого контингента было призвано из сельских районов Анатолии, поэтому Корея для многих из них стала первым иностранным государством. Одной из основных проблем явилось продовольственное обеспечение, которое взяли на себя американцы. Дело в том, что американцы не учли вкусовых предпочтений турецких солдат, которым было запрещено употребление свинины и некоторых других продуктов, входивших в состав солдатских пайков.

По этой причине американцы разработали новые пайки с пометкой М, что означало предназначенные для мусульман. Необходимо отметить, что такого рода трудности преследовали не только турецких солдат. Командующий силами ООН в Корее американский генерал Мэтью Риджуэй отмечал:

«Силы ООН в то время насчитывали военнослужащих из многих стран … Обеспечение всех особых предпочтений в еде, одежде и религиозных обрядах доставляло нашему снабжению тысячи головных болей. Голландцы хотели молока там, где французы хотели вина, мусульмане не хотели свинины, а индусы – говядины. Восточные люди хотели больше риса, а европейцы – хлеба. Туфли должны были быть очень широкими, чтобы подходить для турок. В то время как для выходцев из Таиланда и Филиппин туфли должны были быть очень узкими и короткими».

Американцы сразу поняли, что путь к сердцу турецких солдат лежит через желудок, и постарались максимально адаптировать продовольственный рацион для их нужд. Для турецких солдат был нанят специальный японский повар, который следил за тем, чтобы они получали именно такой хлеб, который турки привыкли кушать у себя на родине. Хлеб из американских пайков вызывал у турецких солдат недоумение.

Кроме того, турецкий контингент получил возможность пить крепкий кофе, а не слабый кофейный напиток, который был распространен среди солдат союзных армий. Все эти преобразования прямо повлияли на боеспособность турецких бойцов.

В американском журнале Time была опубликована заметка, описывающая одну из битв турецкой бригады с китайскими интервентами, воевавшими на стороне северных корейцев. Журналист не без восхищения поведал читателям о том, как турки посредством штыковой атаки остановили китайские части, а затем очень быстро обратили нападающих в бегство. В заметке также отмечалось, что турки не только хорошо владеют штыком, но также метко стреляют.

Но самое интересное, что залогом турецкой силы, по мнению американцев является … хлеб. Один из американских военных даже демонстрировал текст послания, отправленного турецкими солдатами на склад снабжения США. Текст был весьма лаконичен: «Враг атаковал, мы атаковали. Пришлите нам еще хлеба».

Необходимо также отметить, что до прибытия в Корею лишь немногие солдаты были знакомы с американским стрелковым оружием. По этой причине все турецкие солдаты должны были пройти двухнедельную подготовку по использованию стрелкового оружия. Таким образом, турецкие части показали, что способны быстро учиться и также быстро применять полученные ими навыки.

Другой проблемой, с которой столкнулись турецкие солдаты стал языковой вопрос. Сам генерал Языджи не владел английским языком. Проблема заключалась в том, что коалиция была собрана в очень быстрые сроки и даже в самой американской армии не хватало специалистов, способных изъясняться на турецком языке. В отличие от продовольственного вопроса, языковая проблема так и не была решена до самого конца войны.

Неспособность связаться с союзниками привела к весьма серьезным потерям в турецких частях, вынудившим бригаду отступить в тыл для реорганизации и пополнения запасов. После корейской войны в турецкой армии учли этот печальный опыт и турецких офицеров начали массово отправлять для подготовки на американских базах в Соединенных Штатах.

Турецкие солдаты не только воевали, но также решали гуманитарные задачи. В ходе войны многие дети лишились своих родителей и проблема сирот стояла достаточно остро. Несмотря на то, что забота о детях не входила в число военных обязанностей, турецкие солдаты не могли спокойно проходить мимо беспризорных детей и всячески старались им помочь.

Детей размещали на территории военной части, а позднее была построена школа, в которой работали турецкие и корейские учителя. После окончания войны в 1953 году школа продолжала работать, однако после вывода турецких войск детей поместили в детские дома, а саму школу закрыли.

Лучше всего забота турецких солдат о корейских детях отражена в турецком фильме «Айла», основанном на реальных событиях. Это трогательная история сержанта Сулеймана, который спас маленькую корейскую девочку. К сожалению, Сулейман и Айла были разлучены и смогли встретиться только спустя 60 лет.

Одним из главных результатов участия Анкары в Корейской войне стало вступление Турции в НАТО в 1952 году. После установления дипломатических связей в 1957 году отношения между Турцией и Южной Кореей интенсивно развивались, однако, в основном, в военной сфере. В 1980-е, когда премьер-министром Турции был избран Тургут Озал, состоялись официальные визиты президента и премьер-министра в Южную Корею.

В этот период Турция начала проявлять особенный интерес к странам Дальнего Востока и усилила экономическое сотрудничество с Южной Кореей. Турция внимательно изучила корейскую экономическую модель, чтобы использовать ее наиболее сильные стороны. Корейские корпорации также начали проявлять интерес к Турции. Растущее население и удобное географическое положение Турции привлекали внимание корейского бизнеса.

Первые серьезные корейские инвестиции в Турции были реализованы в 1987 году, когда Goldstar (позднее сменила название на LG Electronics) создала совместную инвестиционную компанию с турецкой корпорацией Vestel и в июне 1988 года начала производство микроволновых печей и цветных телевизоров на заводе в городе Маниса. Большинство крупных корпораций Кореи открыли филиалы в Турции именно в эти годы. Позднее, уже в 90-е, Hyundai Motors начала экспортировать свои автомобили в Турцию, а в ноябре 1995 года построила автомобильный завод в городе Измит.

Весьма активно расширялось двустороннее сотрудничество и в нулевые годы, особенно в таких сферах, как транспорт, инфраструктура, энергетика и оборонная промышленность. Например, турецкий танк Altay был разработан при активной поддержке корпорации Hyundai Rotem. В 2012 году Турция и Южная Корея подписали соглашение о стратегическом партнерстве, а в следующем 2013 году заключили соглашение о свободной торговле.

Сегодня Южная Корея является одной из самых развитых стран мира с очень высоким доходом на душу населения. Безусловно, во многом это заслуга самих корейцев, которые сумели сделать свою страну технологическим лидером, чья продукция известна и востребована на всех континентах.

Однако, процветание корейцев стало возможным и благодаря тому, что за Корею воевали бойцы из многих стран, включая Турцию. На мемориальном кладбище ООН в корейском городе Пусан покоятся тела 462 турецких солдат, которые заплатили своими жизнями за право корейцев жить свободно и независимо.