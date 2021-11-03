Госкомпания «Российские железные дороги» (РЖД) проявляет интерес к проекту строительства Трансафганской железной дороги, которая должна стать транзитным маршрутом из Европы в страны Южной Азии, пишут «Ведомости».

«Холдинг РЖД готов к сотрудничеству с железными дорогами Узбекистана в части подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Трансафганской железной дороги», – заявил представитель компании газете.

29 октября состоялась онлайн-встреча исполняющего обязанности председателя правления АО «Узбекистанская железная дорога» Хуснутдина Хосилова с первым заместителем гендиректора РЖД Сергеем Павловым, а также с руководителями проектных и научно-исследовательских институтов России и Узбекистана по вопросу создания Трансафганской железной дороги. На ней обсуждалась разработка «Росжелдорпроектом», 25% которого принадлежит РЖД, цифровой модели железнодорожной линии. «Росжелдорпроект» готов проектировать новую магистраль.

Стороны рассчитали примерные объемы грузов, которые могут быть перевезены по Трансафганскому маршруту, и подготовили информацию о конкретных преимуществах и недостатках нескольких вариантов маршрута. Трассировка маршрута – ключевая характеристика проекта, поскольку дорога будет проходить в высокогорной местности с перепадами высот до 4000 м, что может сделать ее одной из самых высокогорных в мире.

В декабре 2018 года на встрече в Ташкенте администрации железных дорог Узбекистана, России, Казахстана, Афганистана и Пакистана обсуждали создание финансового консорциума по строительству новой железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, предоставляющей возможности выхода к портам Пакистана. Тогда узбекистанская сторона впервые предложила привлечь РФ к этому проекту.

Окончательная договоренность о его реализации была достигнута в начале февраля 2021 года, еще во время правления экс-президента Афганистана Ашрафа Гани. Тогда на встрече в Ташкенте Узбекистан, Афганистан и Пакистан даже подписали дорожную карту проекта. Предполагалось, что его реализация займет пять лет. Речь шла о строительстве железнодорожной линии в 573 км, большая часть которой должна пройти по территории Афганистана.

Транзитный потенциал оценивался до 20 млн т грузов в год. Новый транспортный коридор должен связать Европейский союз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии. Сейчас грузоперевозки между государствами этих регионов осуществляются преимущественно морским транспортом.