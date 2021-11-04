Правозащитный центр «Мемориал» внёс уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, подравшегося с ОМОНом на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве и приговорённого к 5 годам лишения свободы, в списки политзаключённых, сообщил сайт «Кавказ.Реалии».

Приговор Джумаеву, по мнению «Мемориала», необоснованно суровый и «явно не соответствует практике» по статье Уголовного кодекса, по которой Джумаев был признан виновным, – о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

По мнению правозащитников «Мемориала», формально в действиях Джумаева можно усмотреть признаки этого преступления, но при их оценке необходимо учитывать контекст. Так, ущерба от действий Сайд-Мухамада Джумаева не было: потерпевшие были облачены в полную защитную экипировку со шлемами и травм не получили. Более того, в суде они отказались от претензий. Кроме того, на записи видно, что от ударов Джумаева ни один из них не упал, не потерял равновесия и не прекратил наносить ему удары дубинкой.

Правозащитники обратили внимание на то, что в день, когда проходили массовые акции в поддержку Навального – 23 января, по всей России не менее 64 манифестантов получили травмы от действий сотрудников силовых органов, однако в связи с этими травмами не было возбуждено ни одного уголовного дела – преследуются только демонстранты.

Кроме того, по мнению экспертов «Мемориала», в действиях Джумаева был и элемент необходимой обороны, поскольку его стычка с омоновцами «произошла в ходе незаконного разгона протестной акции», поскольку «российские власти грубо нарушили право граждан на мирные собрания, каждый из протестующих рисковал быть незаконно задержанным и избитым».

«Мемориал» призвал власти освободить Джумаева и пересмотреть его приговор при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство.

После январского митинга в защиту российского политика Алексея Навального в Москве в сети появился видеоролик, на котором студент МГУ Сайд-Мухаммад Джумаев отбивается от бойцов ОМОНа. Ему было заочно предъявлено обвинение в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. 28 января он был задержан в Псковской области, где предположительно пытался перейти границу с ЕС.