Во время двусторонней встречи в Белом доме президент Южной Африки Сирил Рамафоса обратился к Дональду Трампу со словами: «Простите, у меня нет самолета, чтобы подарить вам». Реплика прозвучала вскоре после того, как стало известно, что Катар подарил Трампу роскошный Boeing 747 стоимостью около $400 млн — для использования в качестве нового борта №1.

«Жаль, что не привезли. Я бы взял», — ответил Трамп, вызвав смех Рамафосы. Это «шутливое» замечание прозвучало на фоне растущей критики в адрес президента США и Пентагона: в Конгрессе задаются вопросом, не считается ли такой подарок взяткой и попыткой повлиять на внешнюю политику США.

Скандал усугубился после того, как журналист NBC Питер Александер задал Трампу вопрос о катарском самолете, намекая, что это может быть взяткой. Трамп пришел в ярость, назвав журналиста «идиотом» и «некомпетентным» и обвинил NBC в попытке отвлечь внимание от «реальной трагедии» в Южной Африке.

Под этой трагедией Трамп понимает ложные утверждения о «геноциде белых» в Южной Африке. Претория назвала это заявление Трампа абсурдным и необоснованным.

В феврале 2025 года южноафриканский суд постановил, что утверждения о геноциде белых «не соответствуют действительности», а статистика полиции показала, что в 2024 году на фермах было убито 44 человека, из которых только восемь были белыми фермерами.

Однако администрация Трампа использовала эти утверждения для политических решений: в начале мая в США прибыли первые африканеры, получившие статус беженцев, несмотря на жесткие ограничения на прием беженцев из других стран.

Тем временем Сенат США не собирается отвлекаться на утверждения о геноциде и готовится всерьез начать разбирательство: как именно будет использоваться катарский самолет и соблюдены ли юридические нормы. По данным министерства обороны, самолет уже принят, а расходы на его переоборудование и обслуживание еще уточняются.