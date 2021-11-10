Российский политик ставит перед собой две цели. Первая — работа на благо своей страны. Вторая — работа на благо своей семьи. Зачастую вторая для него гораздо важнее. Если первая цель довольно абстрактна и пути ее достижения зачастую витиеваты, неисповедимы и влекут за собой непредсказуемый результат, то путь достижения второй ясен и четок.

Благосостояние семьи измеряется внушительными банковскими счетами и обеспечением благополучия собственных детей. Устроить же своих наследников получше почему-то получается только за пределами необъятной родины. Для остальных жителей страны остаются патриотические лозунги и пожелания держаться.

Ни для кого не секрет, что дети представителей политического истеблишмента России имеют иностранные гражданство, образование и впоследствии обустроенную жизнь за границей. Как же живут дети прославленных российских патриотов? Хорошо живут.

Яблоко от яблони

Единственная дочь «вечного министра» Сергея Лаврова после окончания учебы в Колумбийском университете осталась жить и трудиться на благо Соединенных Штатов Америки.

Дети и внуки экс-главы РЖД Владимира Якунина давно живут за пределами РФ. Младший сын Андрей долгие годы учился и жил в Лондоне, затем стал успешным бизнесменом и контактирует с бывшей родиной уже как инвестор. Старший сын Виктор проживает в Швейцарии. Внуки получают образование в престижных учебных заведениях этих стран. Сам же Владимир Якунин после отставки получил рабочую визу с правом проживания в Германии.

Страна-донор

На форуме молодых юристов, проходившем в 2015 году, уполномоченный по правам детей при президенте РФ Павел Астахов, комментируя вопрос о «законе Димы Яковлева», сказал: «Нам же обидно, когда мы за границу приезжаем и нам говорят: «А, русские, второй сорт». Почему? Потому что все страны мира делятся на страны-доноры, которые отдают своих детей, и на тех, кто принимает. И не удивляйтесь, что к нам будет такое отношение».

Старший сын Астахова получил образование в Оксфордском университете и Нью-Йоркской школе экономики. Младший ребенок родился в Каннах. Случай с Астаховым и «законом Димы Яковлева» показателен для России: лишить возможности и даже шанса на достойную медицинскую помощь и любящую семью в случае с чужими детьми и максимально использовать любой шанс для собственных.

Не менее показателен пример семьи депутата Госдумы, одиозной Елены Мизулиной. Одна из главных записных патриотов страны, защитница консервативных ценностей и непримиримый критик «загнивающего» Запада, как настоящий любящий родитель приложила все силы, чтобы дать детям прекрасное образование. Настолько прекрасное, что ее сын Николай получил диплом юриста в Оксфорде, после чего переехал на постоянное место жительства в Брюссель.

Позаботился о европейском будущем подрастающего поколения и экс-спикер ГД и член совбеза РФ Борис Грызлов. Его дочь Евгения живет в Таллинне и имеет эстонское гражданство.

Бывший министр образования РФ Андрей Фурсенко не афишировал, что его сын предпочел классическое американское высшее образование российскому и после получения диплома остался жить в США. На данный момент он проживает в Брюсселе в счастливом браке с Николаем Мизулиным. Да-да, именно с тем, чья мать проклинает однополые браки.

Декларируемый с трибун патриотизм мгновенно «откладывается в дальний ящик», как только речь заходит о собственных детях. В этой связи вспоминается пример депутата партии Единая Россия от Краснодарского края А. Ремезкова, старший сын которого получил престижное военное образование в милитер-колледже Вэлли Фордж в Пенсильвании. Средний — классическое английское образование, а младшая дочь выступает в составе сборной Австрии по гимнастике.

Не лишним будет отметить, что образование — это всегда дорогое удовольствие, и речь идет о суммах, совершенно нереальных для электората этих политиков.

Конечно, в этом списке номенклатуры есть политики, чьи дети по объективным причинам живут за пределами РФ. Так, например, дети депутата ГД, известной четырехкратной олимпийской чемпионки РФ Ирины Родниной живут в США. Но это простая житейская история.

В свое время Ирина вышла замуж и уехала в США в качестве тренера вместе с новым мужем и сыном от предыдущего брака. В новой стране родилась дочь, и, конечно, ребенок получил гражданство этой страны. После возвращения матери на родину девочка осталась жить и получать образование в привычной среде. Ничего удивительного и необычного, история многих прославленных российских спортсменов.

Та же ситуация и в семье известного хоккеиста, игрока сборной НХЛ Вячеслава Фетисова, который после завершения спортивной карьеры так же, как и Роднина, ушел в политику. Его дочь Анастасия живет в США и практически не знает русского языка.

Но эти примеры скорее исключения. Список можно продолжать долго, но каждый из этих случаев перекликается с предыдущим. Отец или мать — известный чиновник-политик, дети получают иностранное образование и недвижимость в довесок и пускают свои корни в «ненавистную» их родителям западную землю навсегда.

Депутаты разных уровней, от федеральных политических тяжеловесов и до региональных слуг народа, стремятся обеспечить комфортные условия жизни за границей для собственных детей, а зачастую и для себя в качестве «мягкой аварийной подушки», что с успехом и реализуют. В этом вопросе удивительно единодушны и либерал-демократы, и коммунисты, и патриоты-единороссы.