ПОЛИТИКА
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Патриотические речи, дети на Западе. Образ жизни российских чиновников
У всех советско-российских политических деятелей разных эпох есть одна общая черта – они всегда усиленно стремились отправить своих детей жить за пределы страны, которой сами правили. Безусловно, разными способами. Но результат один тот же
Патриотические речи, дети на Западе. Образ жизни российских чиновников
Глава МИД РФ Сергей Лавров с дочерью Екатериной Винокуровой / Фото: КакПросто! / Others
10 ноября 2021 г.

Российский политик ставит перед собой две цели. Первая — работа на благо своей страны. Вторая — работа на благо своей семьи. Зачастую вторая для него гораздо важнее. Если первая цель довольно абстрактна и пути ее достижения зачастую витиеваты, неисповедимы и влекут за собой непредсказуемый результат, то путь достижения второй ясен и четок.

Благосостояние семьи измеряется внушительными банковскими счетами и обеспечением благополучия собственных детей. Устроить же своих наследников получше почему-то получается только за пределами необъятной родины. Для остальных жителей страны остаются патриотические лозунги и пожелания держаться.

Ни для кого не секрет, что дети представителей политического истеблишмента России имеют иностранные гражданство, образование и впоследствии обустроенную жизнь за границей. Как же живут дети прославленных российских патриотов? Хорошо живут.

Яблоко от яблони

Единственная дочь «вечного министра» Сергея Лаврова после окончания учебы в Колумбийском университете осталась жить и трудиться на благо Соединенных Штатов Америки.

Дети и внуки экс-главы РЖД Владимира Якунина давно живут за пределами РФ. Младший сын Андрей долгие годы учился и жил в Лондоне, затем стал успешным бизнесменом и контактирует с бывшей родиной уже как инвестор. Старший сын Виктор проживает в Швейцарии. Внуки получают образование в престижных учебных заведениях этих стран. Сам же Владимир Якунин после отставки получил рабочую визу с правом проживания в Германии.

Страна-донор

На форуме молодых юристов, проходившем в 2015 году, уполномоченный по правам детей при президенте РФ Павел Астахов, комментируя вопрос о «законе Димы Яковлева», сказал: «Нам же обидно, когда мы за границу приезжаем и нам говорят: «А, русские, второй сорт». Почему? Потому что все страны мира делятся на страны-доноры, которые отдают своих детей, и на тех, кто принимает. И не удивляйтесь, что к нам будет такое отношение».

Старший сын Астахова получил образование в Оксфордском университете и Нью-Йоркской школе экономики. Младший ребенок родился в Каннах. Случай с Астаховым и «законом Димы Яковлева» показателен для России: лишить возможности и даже шанса на достойную медицинскую помощь и любящую семью в случае с чужими детьми и максимально использовать любой шанс для собственных.

Не менее показателен пример семьи депутата Госдумы, одиозной Елены Мизулиной. Одна из главных записных патриотов страны, защитница консервативных ценностей и непримиримый критик «загнивающего» Запада, как настоящий любящий родитель приложила все силы, чтобы дать детям прекрасное образование. Настолько прекрасное, что ее сын Николай получил диплом юриста в Оксфорде, после чего переехал на постоянное место жительства в Брюссель.

Позаботился о европейском будущем подрастающего поколения и экс-спикер ГД и член совбеза РФ Борис Грызлов. Его дочь Евгения живет в Таллинне и имеет эстонское гражданство.

Бывший министр образования РФ Андрей Фурсенко не афишировал, что его сын предпочел классическое американское высшее образование российскому и после получения диплома остался жить в США. На данный момент он проживает в Брюсселе в счастливом браке с Николаем Мизулиным. Да-да, именно с тем, чья мать проклинает однополые браки.

Декларируемый с трибун патриотизм мгновенно «откладывается в дальний ящик», как только речь заходит о собственных детях. В этой связи вспоминается пример депутата партии Единая Россия от Краснодарского края А. Ремезкова, старший сын которого получил престижное военное образование в милитер-колледже Вэлли Фордж в Пенсильвании. Средний — классическое английское образование, а младшая дочь выступает в составе сборной Австрии по гимнастике.

Не лишним будет отметить, что образование — это всегда дорогое удовольствие, и речь идет о суммах, совершенно нереальных для электората этих политиков.

Конечно, в этом списке номенклатуры есть политики, чьи дети по объективным причинам живут за пределами РФ. Так, например, дети депутата ГД, известной четырехкратной олимпийской чемпионки РФ Ирины Родниной живут в США. Но это простая житейская история.

В свое время Ирина вышла замуж и уехала в США в качестве тренера вместе с новым мужем и сыном от предыдущего брака. В новой стране родилась дочь, и, конечно, ребенок получил гражданство этой страны. После возвращения матери на родину девочка осталась жить и получать образование в привычной среде. Ничего удивительного и необычного, история многих прославленных российских спортсменов.

Та же ситуация и в семье известного хоккеиста, игрока сборной НХЛ Вячеслава Фетисова, который после завершения спортивной карьеры так же, как и Роднина, ушел в политику. Его дочь Анастасия живет в США и практически не знает русского языка.

Но эти примеры скорее исключения. Список можно продолжать долго, но каждый из этих случаев перекликается с предыдущим. Отец или мать — известный чиновник-политик, дети получают иностранное образование и недвижимость в довесок и пускают свои корни в «ненавистную» их родителям западную землю навсегда.

Депутаты разных уровней, от федеральных политических тяжеловесов и до региональных слуг народа, стремятся обеспечить комфортные условия жизни за границей для собственных детей, а зачастую и для себя в качестве «мягкой аварийной подушки», что с успехом и реализуют. В этом вопросе удивительно единодушны и либерал-демократы, и коммунисты, и патриоты-единороссы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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