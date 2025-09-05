Центральный банк Турции сообщил о новом историческом достижении: международные резервы страны на 29 августа достигли $178,4 млрд — это самый высокий показатель за всю историю. По сравнению с предыдущей неделей они выросли на 1,2%, или более чем на $2 млрд.
Картина при этом неоднородная. Валютные резервы снизились на 0,1% до $83,3 млрд. Зато золотые запасы резко подскочили на 2,5% и достигли $87,3 млрд, что подчеркивает ставку регулятора на укрепление баланса за счет драгметалла. Позиция Турции в МВФ и специальные права заимствования также выросли до $7,7 млрд.
Рекордные показатели отражают усилия правительства по наращиванию финансовой «подушки» на фоне глобальной волатильности. Крупные резервы служат страховкой от валютных потрясений, хотя во многом стали результатом масштабных интервенций, проведенных ранее в этом году, пишет агентство «Анадолу».
Опубликованные на этой неделе данные внешней торговли добавляют новые акценты. За январь–август экспорт Турции достиг $178,1 млрд, увеличившись на 4,3% в годовом выражении.
Покрытие импорта экспортом снизилось до 74,8% против 75,7% в 2024 году. Экспортеры прибавляют обороты, но пока не успевают за растущим спросом на иностранные товары.
Август принес частичное облегчение. Экспорт сократился на 0,9% в годовом выражении до $21,8 млрд, а импорт упал сильнее — на 3,9%, до $25,96 млрд. В результате месячный дефицит уменьшился почти на 17% и составил $4,16 млрд. Покрытие выросло до 83,9% против 81,5% годом ранее.
Таким образом, рекордные резервы и сокращение августовского дефицита показывают укрепление турецкой экономики и стремительный рост накоплений.