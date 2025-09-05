Центральный банк Турции сообщил о новом историческом достижении: международные резервы страны на 29 августа достигли $178,4 млрд — это самый высокий показатель за всю историю. По сравнению с предыдущей неделей они выросли на 1,2%, или более чем на $2 млрд.

Картина при этом неоднородная. Валютные резервы снизились на 0,1% до $83,3 млрд. Зато золотые запасы резко подскочили на 2,5% и достигли $87,3 млрд, что подчеркивает ставку регулятора на укрепление баланса за счет драгметалла. Позиция Турции в МВФ и специальные права заимствования также выросли до $7,7 млрд.

Рекордные показатели отражают усилия правительства по наращиванию финансовой «подушки» на фоне глобальной волатильности. Крупные резервы служат страховкой от валютных потрясений, хотя во многом стали результатом масштабных интервенций, проведенных ранее в этом году, пишет агентство «Анадолу».

Опубликованные на этой неделе данные внешней торговли добавляют новые акценты. За январь–август экспорт Турции достиг $178,1 млрд, увеличившись на 4,3% в годовом выражении.