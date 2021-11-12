Эскалация ситуации на границе Польши и Беларуси заставила ЕС приступить к разработке санкционных мер и к интенсификации контактов с теми странами, которые могут быть вовлечены в кризис. Подозрение евросообщества пало на те государства, которые сохранили авиасообщение с бывшей советской республикой этим летом. Как отмечают в Еврокомиссии, сейчас брюссельские официальные лица находятся в контакте с 13 игроками разных регионов, которые являются или могут являться «источниками» миграционного потока в Беларусь.

Тезис об ответственности некоторых «подозреваемых», таких как Турция, не выдерживает критики. В частности, об этом шла речь в телефонном разговоре между министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и его польским коллегой Збигневым Рау.

Анкара не только привела свои доводы по поводу причин кризиса, но и открыто пригласила к себе техническую группу из Варшавы, чтобы разобраться в ситуации. Гораздо больше оснований считать причастными к миграционному коллапсу тех игроков, которые давно имеют зуб на часть европейского сообщества.

Наблюдатели обратили внимание на заснятые в начале этого месяца огромные очереди из иностранцев, которые ожидают своего рейса в международном аэропорту Дамаска. Все они – выходцы из Иракского Курдистана, которые хотят попасть через Беларусь в страны ЕС. О спланированности действий с сирийской стороны свидетельствует то, что в последние месяцы она ввела дополнительные рейсы в Беларусь. Их выполняет уже хорошо известная в регионе и за его пределами сирийская авиакомпания Cham Wings – фигурант западных черных списков.

Наемники на борту

Компания Cham Wings с 2016 года находится под действием американских санкций. Формально она принадлежит известному сирийскому клану Шаммут, но в реальности они принадлежит бизнесмену Рами Махлуфу, кузену Башара Асада. Состоятелен ли тезис о роли предпринимателя сейчас, судить сложно, учитывая конфронтационный характер его отношений с президентским дворцом. В последние годы Махлуф стал мишенью серии ограничительных мер, которые уменьшили его финансовый и, вероятно, политический капитал.

В условиях обоснованного давления Запада на ключевого сирийского авиаперевозчика Mahan Air компания Cham Wings помогла сирийскому режиму перераспределить нагрузку в сфере воздушного транспорта. Не секрет, что официальный Дамаск и активно поддерживающий его Тегеран долгое время ведут политику по эксплуатации брендов гражданской авиации в военных целях, прикрывая обычными рейсами свои теневые операции по транзиту военной техники и боевиков иррегулярных формирований в зоны конфликта.

Так, Cham Wings оказалась замешена в помощи сирийской военной разведке. Против компании были введены американские санкции за перемещение оружия и военного оборудования в интересах сирийского режима. Обращает на себя внимание и то, что перевозчик «засветился» в Ливии. В 2020 году в Оперативном центре в Сирте и аль-Джафре информировали о получении достоверных сведений, что Cham Wings выполняла рейсы в районы, контролируемые полевым командиром Халифой Хафтаром, с целью транспортировки сирийских наемников.

Бартерные сделки

Безусловно, на первый взгляд тезис о роли Асада в новом витке миграционного кризиса может вызвать сомнения: где Сирия, а где Беларусь? Но глубокий анализ их отношений показывает: официальный Минск на протяжении долгого времени прикрывал тыл сирийского режима. Еще за несколько лет до того, как Асад развернул масштабную кампанию по уничтожению собственных граждан, Сирия и Беларусь заключали сделку компенсационного характера: в обмен на фосфатное сырье власти в Дамаске рассчитывали получать дизельное топливо.

Развитие конфликта в Арабской Республике не остановило реализацию бартерных схем. В 2019 году Генеральная компания Сирии по фосфатам и рудникам проинформировала о процессе согласования с белорусским руководством компенсационной сделки, по условиям которой сирийский режим хотел получить тяжелое оборудование в обмен на то же фосфатное сырье. Несмотря на то что его добычу в стране существенно подорвали боевые действия, оно так и осталось одним из основных средств размена для Асада, пустившего все силы на борьбу со своим народом.

Но это не все, в чем сотрудничали две страны. В 2017 году израильская сторона высказывала предположение, что белорусское руководство помогает сирийскому режиму развивать ракетную программу. Согласно этой гипотезе, специалисты из бывшей советской республики оказывали содействие официальному Дамаску в модернизации ракет средней дальности. Работы якобы велись на объекте Сирийского военного центра научных исследований и разработок, который в итоге попал под удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в том же году.

Асад и пионеры нормализации

Печальнее всего, что к кампании по «спасению» Асада до сих пор подключены и некоторые страны евросообщества. Одной из первых европейских столиц, принявших решение восстановить дипломатические контакты с режимом, был Будапешт. За Венгрией потянулись Греция и Кипр, которые моментально открыли посольства в Дамаске. Их не остановила ни сомнительная репутация правительства, разрушившего собственную страну, ни действие американского «Закона Цезаря», который обеспечивает базу для санкций против тех, кто ведет дела с режимом.

Свои дипломатические шаги, не оставившие и камня на камне от общеевропейского консенсуса по поводу нелегитимности президентского дворца в Дамаске, эти государства ЕС объяснили исключительно соображениями политического прагматизма. По большому счету, этот подход, приправленный тотальным безразличием Брюсселя к судьбе сирийской оппозиции, и сделал возможным ситуацию, когда две далеких друг от друга страны, находящиеся под санкционным давлением Запада, шантажируют европейский мир толпами приезжих.

Евросоюз долгое время старался не обращать внимания на действия Асада, однако теперь Асад переехал к его границам.