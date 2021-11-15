Польша планирует оснастить закупленные у Турции беспилотники Bayraktar TB2 барражирующими боеприпасами. Как отмечает портал defence24.pl, компании WB Group и Baykar Makina также ведут переговоры о возможности использования дронов-«камикадзе» в качестве вооружения аппаратов, находящихся на вооружении армии Турции.

Компания WB Group производит несколько моделей барражирующих боеприпасов семейства Warmate для польской армии и на экспорт. Дрон Warmate имеет боевой радиус 12 км, Warmate 2 Loitering Munition System — 20 км, Warmate TL — 30 км. Время нахождения в воздухе у базовой модели — 50 минут, у двух других — до 2-х часов. Крыло складывающееся, что позволяет запускать беспилотники из различных пусковых установок. В зависимости от задач может комплектоваться 4-мя типами боеголовок.

Модель Warmate TL может быть легко адаптирована для использования на Bayraktar TB2, поскольку имеет складную конструкцию, указывает портал defence24.pl. Беспилотник способен нести до четырех барражирующих боеприпасов.

В WB Group указывают, что использование барражирующих боеприпасов существенно расширит возможности Bayraktar TB2. Базовое вооружение турецкого дрона состоит из корректируемых боеприпасов семейства MAM (Mini Akıllı Mühimmat), которые при большой высоте сброса могут преодолевать расстояние до 8 км. Использование дронов-«камикадзе» увеличит эту цифру в разы.

Польша объявила о приобретении турецких беспилотников Bayraktar TB2 в мае 2021-го. Контракт включает в себя 4 комплекта (24 беспилотника Bayraktar TB2, а также вооружение к ним). Контракт был заключен без проведения тендерных процедур, в рамках неотложной необходимости.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне.

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.