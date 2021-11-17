С начала ноября на границе Беларуси и Польши мировые СМИ показывают скопление беженцев. Ситуация в глазах Европы окончательно приобретает очертания рукотворного кризиса после заявления польского премьера Матеуша Моравецкого, что исполнитель «атаки» на границе — глава Беларуси Лукашенко, а «заказчик находится в Москве», и это Путин.

Обвинения отвергает пресс-секретарь Путина Песков и пресс-секретарь МИД РФ Захарова, а также МИД Франции.

В сентябре Моравецкий сообщил, что, по его данным, Беларусь вывезла с Ближнего Востока 10 тысяч беженцев для переправки в Европу. 8 ноября обнародовали видеокадры с беспрепятственно движущимися к границе с Польшей колоннами людей.

Журналист Мурат Темиров напомнил о зловещей аналогии — о Збоншинском выдворении польских евреев из Германии в Польшу в 1938 году.

Польша тогда объявила об аннуляции их паспортов, Германия в ответ депортировала в Польшу 20 тысяч польских евреев. В Париже был убит немецкий дипломат. В Германии евреев начали отправлять в концлагеря. И меньше чем через год началась Вторая мировая война.

Сейчас общая численность беженцев в Беларуси оценивается в 2 тысячи человек.

Германия сообщает, что с начала года на ее территорию уже прошли 5,5 тысяч человек.

Известно, что переправкой их в Минск занимается ряд туристических фирм, за услугу они берут от 2,5 тысяч до 20 тысяч долларов.

Казалось бы, зачем семьи, которые обладают такими средствами, снялись с места.

Схема самолетного движения интересна. DW расследовала, как Ирландия, крупнейший мировой держатель парка самолетов для аренды, сдает самолеты, а использует их уже белорусская сторона и иные посредники.

Большая часть беженцев – курды из Северного Ирака.

Есть данные, что охотники за головами буквально агитируют их стать частью миллиона гастарбайтеров, в которых якобы нуждается Европа.

Иракский курд, 10 лет проживший в Англии, каким-то образом тоже оказался в приграничном лагере. Он снимает на телефон ролики и выкладывает их в сеть, комментируя на английском языке душераздирающие сцены: вот у ребенка сломался его протез, вот беременные на земле под дождем, вот дети «учатся» в импровизированной школе, вот дети с надписью на лбу «я умру», а вот взрослые с табличкой «Sorry» («Извините») — извини, Европа, что мы повредили твой забор…

Увы, по Сирии и Ираку мы знаем, как выглядят голодающие дети в Ярмуке или Мадайе, которые выкладывали своими телами на земле призыв спасти их. Мы помним, как выглядят школы среди развалин.

Мы целый фильм посмотрели, снятый на телефон женой врача, которая родила свою дочь Саму под бомбами в Алеппо. Он называется «For Sama» и номинирован на «Оскар» в 2020 году.

Летом 2021 года театральный проект The Walk группы Good chance представил публике куклу в 3,5 метра высотой, изображающую девочку Амаль («Надежда» на арабском), которая «ищет свою маму».

Марионетка выполнена в традиции европейских карнавальных шествий и вполне устрашающа на вид. Управляют ею восемь актеров.

Амаль прошла 8000 км из турецкого Газиантепа по всей Европе, получила благословение папы Римского в Риме, бродила по Лондону и завершила свой путь 3 ноября в Манчестере.

Кукла эта столь же неубедительна, как речи Лукашенко и российских чиновников, укоряющих Европу за разрушения на Ближнем Востоке.

С мая 2021 года он буквально заявлял, что он откроет беженцам ворота в Литву, а теперь и в Польшу — в ответ на европейские санкции против него, его режима и авиакомпании «Белавиа».

«Белавиа» отказались принимать в Европе после принудительной посадки в мае 2021 года в Минске борта, на котором летел основатель главного белорусского оппозиционного паблика Роман Протасевич и гражданка РФ Софья Сапега. Оба были сняты с самолета, арестованы, а теперь их местонахождение и статус неизвестны.

Поразительно, что поводом для посадки самолета в Минске послужило фальшивое сообщение от имени палестинского движения Хамас о мине на борту.

ХАМАС сделал специальное обращение по поводу этой провокации — что не имеет отношения к таким методам вообще и к данному эпизоду в частности.

Почему курды?

Когда через Беларусь внезапно хлынули беженцы из районов Иракского Курдского Регионального Правительства, вольно или невольно вспомнился майский эпизод с внезапным использованием «ближневосточной темы».

КГБ в СССР плотно работал именно с курдским контингентом и в Ираке, и в Турции. Бонзы советского прикладного востоковедения Евгений Примаков или Георгий Мирский сохраняли с ним связи и в постсоветское время.

Структура госбезопасности в Беларуси носит советское название — КГБ.А где название, там и методы, там и связи.

С 9 октября мировые и российские каналы говорят о «лавине беженцев», о прорывах границы и создают картину вселенского нашествия «варваров» за бесплатными караваями свободного мира.

Большинство репортеров упираются в некую фигуру умолчания: вопросов больше, чем ответов.

Репортаж белорусского корреспондента «Комсомольской правды» сделан еще летом, в начале кризиса. Есть и более адекватные: у РБК, Aljazeerah, «Новой газеты».

Репортеры не имеют ответа, почему большинство соискателей европейского укрытия в Минске — курды из нескольких городов Северного Ирака. Там не было ни американских бомбардировок, ни ИГ.

После начала оккупации в 2003 году эта часть Ирака имела свой визовый режим, там работают крупнейшие мировые компании, лидеру Иракского Курдского Регионального Правительства Барзани за верное союзничество с американцами 12 лет рисовали заманчивые контуры нового государства. Однако с 2017 года перспективы схлопнулись.

Больше нет ни особого статуса, ни тем более государства. Но это по-прежнему самый благополучный район Ирака.

На севере Ирака с начала оккупации 2003 года искали убежище миллионы иракцев всех деноминаций — от православных и католиков до шиитов и суннитов.Никакие международные институты в них участия не принимали.

И вот теперь внезапно целые семьи решили искать убежища в Европе через Беларусь.

Беженцы как оружие

К 2021 году беженцев в мире более 84 миллионов. Такого мир не знал, и на этом фоне 2 тысячи иракцев в Беларуси – капля в море.

В 1945 году число только перемещенных из СССР лиц достигло 5 миллионов. Это были пленные, остарбайтеры и бежавшие от советской оккупации люди.

СССР добивался их выдачи. Так 2,5 млн человек были выданы союзниками и оказались в ГУЛАГе в 1945 году. К 1946 году их стало 4,2 млн. К 1952 году их число увеличилось еще на 105 тысяч.

Особая страница – выдача СССР англичанами от 45 до 60 тысяч казаков, большая их часть была просто убита.

Первое место по беженцам с 1948 года занимали палестинцы. Их 5,7 млн. Агентство ООН по палестинцам прекратило получать помощь от США с приходом Трампа.

Башар Асад, бессменный гарант незыблемости сирийско-израильской границы, в мае 2011 года на фоне волны революций решил укрепить свой имидж и погнал безоружных палестинских беженцев на «прорыв границы» с Израилем — попросту пойти и умереть. Ни до, ни после режим Асада подобных эксцессов не допускал. С 2011 года в тюрьмах режима Асада прошли через пытки около 70 тысяч палестинцев (не граждане Сирии).

За 10 лет сирийской войны количество сирийских беженцев внутри и вне Сирии достигло 7 млн. При этом 2 миллиона афганцев в Иране и более 3 миллионов сирийцев в Турции никто не считал кризисом.

Особое место по части использования беженцев занимает Куба. С 1961 года с острова в США бежали более 2 млн человек. По американскому закону «сухих ног», если американцы не ловили в море беглеца, он получал убежище в США. Если ловили, его депортировали.

Фидель Кастро несколько раз грозил Америке беженцами, открывая для них дорогу.

Итогом американской операции на Ближнем Востоке и Афганистане 2001-2015 годов стал поток беженцев в Европу, не в США. До 2013 года в год их прибывало по 250-290 тысяч.

Беспрецедентный по последствиям кризис создан в связи с террористической организацией ИГ. Провозглашение ИГ в 2014 году, организация потока на его территорию мусульман со всего мира, бомбардировки, зачистки, массовые убийства этих людей и одобрение заключения их в лагерях и тюрьмах, в том числе женщин и детей — феномен, нуждающийся в изучении. Все цифры по ИГ конъюнктурны.

Только с российского Кавказа отток по разным данным превышает 100 тысяч человек. Эти люди — не «беженцы», хотя подавляющее их число именно бежали — от пыток, истребления и преследований в своих странах.

Страны, которые пытаются вернуть на родину «своих», вынуждены делать это тайно, поскольку повсеместно в мире работает «полиция экспертов», отслеживающая даже женщин и детей, которым удается вырваться из лагерей и тюрем.

Ряд душераздирающих случаев с гибелью в море несчастных несколько снизили накал ненависти к «варварам». Памятным стал фейковый новогодний скандал в Германии, когда якобы беженцы в новогоднюю ночь 2016 года «набрасывались» с домогательствами на немок. Фейк разоблачили, за вычетом федеральных российских каналов, без устали раскачивавших эту тему.

К 2021 году количество нелегалов в Европе превысило 2 млн человек.

Принять сейчас 2, 10 или даже 100 тысяч беженцев — не вопрос европейской безопасности. Это вопрос, где начинать войну.