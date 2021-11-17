Российские туроператоры попросили продлить им отсрочку долгов перед туристами за несостоявшиеся туры, заканчивающуюся 31 декабря. Об этом со ссылкой на письмо Российского союза туриндустрии (РСТ), ассоциации «Турпомощь», Общенационального союза индустрии гостеприимства и других организаций премьер-министру Михаилу Мишустину сообщили «Известия».

Большая часть направлений по-прежнему закрыты для российских туристов. Среди них Китай, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток и почти вся Европа. По этой причине туроператоры не смогли исполнить в 2021 году свои обязательства перед туристами, которые они взяли на себя в 2020 году, говорится в обращении.

Если отсрочку не продлить, более 60% туроператоров, которые состоят в Едином федеральном реестре, грозит возможное банкротство, утверждают авторы письма. Из 385 агентств по международному выездному туризму 230 работают в сфере приграничных поездок в ныне закрытые в связи с пандемией коронавируса страны.

Как уточнил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, под угрозой находятся не крупные игроки, которые сейчас продают пакеты в Турцию и Египет, а средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. По его словам, у этих компаний нет возможности исполнить обязательства.

Часть несостоявшихся из-за пандемии туров все же удалось перенести на другие направления в России или за границей. Однако более половины оплаченных, но нереализованных туров все еще в подвешенном состоянии, и по многим из них туристы ждут возврата денег, говорится в письме.

А у туроператоров этих денег нет, так как они перевели их иностранным партнерам, которые, в свою очередь, уже пустили их в оборот, отметил вице-президент РСТ. Потребовать же средства назад нельзя, это «общемировая практика». «То есть путешественников готовы принять на отдых, но физически вернуть им деньги невозможно», — отметил Барзыкин. Он добавил, что аналогичное постановление об отсрочке обязательств для авиакомпаний действует до мая 2023 года, поэтому туроператоры толком не получили возврата денег и за авиабилеты.

По оценке главы ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, суммарно туристические компании должны клиентам около 25 млрд руб. При этом совокупная сумма страховок и средств в фондах персональной ответственности — около 7 млрд руб., отметил он.

В правительстве получили обращение турбизнеса и сообщили изданию, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.