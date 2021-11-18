Шестой пленум Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) 19-го созыва был назван историческим задолго до своего начала. От участников встречи заранее ожидали принятия резолюции, которая касается великих достижений и исторического опыта КПК за столетие с момента основания.

В документе, который был принят по итогам, говорится, что члены партии обязаны помнить о трудностях и испытаниях прошлого. «Партия, армия и весь народ должны еще более тесно сплотиться вокруг ЦК КПК, ядром которой является товарищ Си Цзиньпин», — гласит он.

Это осевой элемент всей резолюции, который возводит нынешнего председателя на еще одну ступень исторического пьедестала. В скором времени завершается второй срок его пребывания во властном треугольнике, вершинами которого являются партия, государственная система и армия. Никакие законодательные рамки с 2018 года не мешают ему переизбраться. Вопрос заключается лишь в том, в каком качестве Си с «обнуленными» сроками продолжит руководить страной. Окончательный ответ можно будет дать после следующего съезда в 2022 году.

По крайней мере, свежий партийный документ внес ясность в то, что политическая карьера нынешнего председателя уже тесно «склеена» с судьбой страны. Вероятно, это должно было послать определенный сигнал тем западным прогнозистам, которые нередко спекулировали на существовании полярных Си сил в Пекине и на сценарии с возможной сменой власти в стране из-за внутренних и внешних проблем. Отдельный сигнал, как говорят исследователи, — это попытки КНР стимулировать экономику накануне съезда, чтобы в дни встречи все говорили только об успехах.

Си будет третьим

Резолюции такого масштаба в Китае, как правило, принимались в переломные моменты — после бурных периодов в истории КПК. Первый вариант, который был подготовлен Мао Цзэдуном, одобрен в 1945-м после «чистки» 1942–1945 годов, когда тысячи интеллектуалов стали жертвами гонений. За ней последовала резолюция Дэн Сяопина в 1981 году, которая подвергала критике «культурную революцию» Мао. Тогда это позволило предложить новую властную формулу, которая должна была помешать созданию культа личности и заложить базу для экономических реформ.

Отличие в том, что Cи практически не нюхал пороха и не сталкивается с признаками острой поляризации внутри КПК или с попытками оказать сопротивление. Более того, он категорически осуждал попытки устроить ревизию официальной истории партии, квалифицируя это как «исторический нигилизм». При нем были приняты законодательные инициативы, которые относили клевету на «положительные фигуры» прошлого к списку уголовных преступлений. Судя по документам последнего пленума, отказываться от этого курса он вряд ли намерен.

Интересно, что в фокусе внимания шестого пленума оказались и региональные проблемы. В частности, речь предсказуемо зашла о линии на «воссоединение материкового Китая с островом Тайвань». Историческая резолюция, принятая по итогам встречи, предписывает необходимость противостоять сторонникам независимости. «Мы будем твердо придерживаться принципа «одного Китая», решительно противостоять действиям приверженцев «независимости Тайваня» и вмешательству иностранных сил», — говорится в документе.

Но усиление позиций Си может иметь значение и для политики КНР на других направлениях, в том числе на Ближнем Востоке.

Из вызовов – в проблемы

В разговоре с TRT на русском адъюнкт-профессор колледжа Везалия (Брюссель) Гай Бертон усомнился в том, что усиление Си повлияет на ближневосточную стратегию КНР. «Не думаю, что это предвещает смену направления – вместо этого будет обеспечена последовательность и преемственность тем линиям, которые уже проведены, особенно в том, что касается инициативы «Один пояс – один путь» и недавней Инициативы глобального развития», — пояснил аналитик, указав, что оба проекта упомянуты в беседах Си с такими фигурами региона, как Башар Асад.

В то же время собеседник TRT на русском обратил внимание на стоящие перед Китаем вызовы на ближневосточной арене, которые — с учетом укрепления власти Си Цзиньпина — могут со временем превратиться в полноценные проблемы. Во-первых, по словам Бертона, по мере того как китайская сторона будет увеличивать инвестиции в экономику региона, все более отчетливо могут о себе заявить признаки «растущей напряженности в отношении его декларируемой приверженности принципу невмешательства».

В перспективе Пекину будет все труднее избегать вовлечения во внутренние проблемы региональных игроков, особенно когда на карту окажутся поставлены его коммерческие интересы, подчеркнул эксперт. «Во-вторых, сфокусированность Китая на отношениях в регионе, которые берут за основу государство, может повлечь за собой неприятные последствия, если режимы на Ближнем Востоке не смогут предоставить своим народам более качественные общественные услуги, экономические возможности и процветание», — пояснил Бертон.

Такая ситуация, по его словам, стимулирует протестный потенциал и дает импульс антиправительственным движениям, требующим устранения лидеров, как это произошло десять лет назад на заре арабских восстаний и в последние годы в Судане, Алжире, Ираке и Ливане. «Если Пекин чересчур сблизится с этими режимами и если они будут устранены, это может означать, что к власти придут новые лидеры, которые, возможно, будут менее благосклонно относиться к Китаю», — подытожил аналитик.