17 ноября на заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был утвержден проект резолюции о ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму, сообщила в Facebook первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Документ под названием «Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина» поддержали 64 государства, 20 проголосовали против, 93 — воздержались.

Против принятия документа проголосовали Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве.

После голосования на планерном заседании Генеральной ассамблеи ООН в декабре документ станет уже шестой резолюцией Генассамблеи по правозащитной проблематике Крыма.

Помимо признания Крыма оккупированным полуостровом проект резолюции содержит новые положения: определение крымских татар как коренного народа Украины; осуждение уничтожения культурного и природного наследия, незаконных археологических раскопок, незаконной передачи культурных ценностей; осуждение боевой подготовки детей в Крыму к военной службе в российских вооруженных силах; обеспокоенность проведением оккупационными властями общероссийской переписи населения Крыма; обеспокоенность многочисленными учениями российских вооруженных сил в Крыму, которые влекут за собой значительные негативные экологические последствия.

Также содержатся новые призывы к России: отменить заочные приговоры против крымских татар и их лидеров и немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины; снять дискриминационные регуляторные барьеры, запрещающие или ограничивающие деятельность религиозных групп в Крыму; обеспечить безопасность журналистов и других работников СМИ; выполнять свои обязательства как государства-оккупанта по обеспечению надлежащих условий жизни в Крыму, в том числе путем обеспечения справедливого распределения ресурсов пресной воды для гражданского населения.