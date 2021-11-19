Патриарх Московский Кирилл пригласил религиозных лидеров Азербайджана и Армении – председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II для общего саммита и диалога по вопросу Карабаха. 12 октября глава РПЦ встретился с каждым духовным лидером отдельно, а на следующий день – 13 октября состоялся трехсторонний саммит.

Стороны приняли общее заявлениедекларативного характера, главным посылом которого являлись недопущение переведения конфликта в разряд религиозной войны и акцент на мирном потенциале религии. Однако, кроме общих фраз «о мире во всем мире», каких-то конкретных шагов по урегулированию конфликта, выстраиванию миротворческих инициатив или примирению между Ереваном и Баку не предпринималось.

Фактически это было больше похоже не на реальную попытку разрешения гордиева узла карабахских проблем, а скорее на акцию пиара РПЦ. Московский патриарх Кирилл на фоне постоянных неудач на внешнеполитической арене хочет во чтобы то ни стало продемонстрировать Владимиру Путину, что он тоже сильный международный игрок и может влиять на процессы.

Однако спустя два дня — 15 октября — патриарх Кирилл проводит экстренное заседание Священного Синода РПЦ (высшего коллективного органа управления) и утверждает решение о создании Армяно-Ереванской епархии, то есть официальной структуры Московского патриархата в Армении. На экстренный характер ситуации указывает тот факт, что Синод физически не заседал, а был проведен в телефонном режиме, что не предусмотрено Уставом про управление РПЦ.

Кроме того, предыдущий Синод состоялся в конце сентября, т. е. за две недели до нового, хотя в среднем Синоды проводятся раз в квартал, а в эпоху пандемии и раз в полгода. Все это указывает на то, что решение об открытии епархии в Армении принималось в спешке, лично патриархом и, вероятно, не было хорошо обдумано.

Поскольку одна из главных коллизий решения состоит в том, что, согласно тому же Уставу, РПЦ Армении не является канонической территорией РПЦ. В пункте 3 Раздела І дается исчерпывающий список стран, входящих в юрисдикцию РПЦ, Армении там нет. По сути получается, что патриарх Кирилл создал целую епархию не на своей канонической территории.

И ладно, если бы в церковном плане это была ничья территория, как это в католической Европе, там у РПЦ множество своих структур. Но ведь Московская патриархия сама отдала Армению грузинам. В 1943 г., когда Сталин разрешил функционирование православной церкви в СССР, РПЦ сразу же признала Грузинскую церковь, с которой не имела контактов около 15 лет, а также передала ведение над православными приходами Армении грузинам. Об этом, в частности, говорится в постановлении Синода РПЦ от 19.11.1943 (журнал № 12).

Справка. Армянская Апостольская Церковь не является православной в точном смысле этого слова. Она принадлежит к семейству так называемых Восточных Дохалкидонских церквей. Это группа поместных церквей, которые не признали т.н. IV Вселенский Собор, проходивший в городе Халкидон (современный район Кадыкей на азиатском берегу Стамбула) в 451 году. К таким церквам относят Армянскую, Коптскую, Эфиопскую, Сиро-Яковистскую, Маланкарскую и Эритрейскую церкви.

Формально православные церкви не сослужат с представителями этих дохалкидонских церквей, но ведется диалог по поиску путей восстановления отношений. На протокольном уровне духовенство признает духовные степени и каноническую власть друг друга.

Кроме того, в Уставе про управление Грузинской Церкви написано, что в юрисдикцию ГПЦ входят православные христиане, проживающие в Армении. Т. е. фактически своим решением Синод РПЦ нарушил уставы сразу двух церквей — собственно самой РПЦ, ГПЦ, а также предыдущее постановление Синода РПЦ.

Помимо формальных, есть и неформальные последствия. На языке церковного протокола не принято создавать свои структуры в других странах, где есть своя православная или близкая к ней церковь. Это считается учреждением параллельных структур, что по факту означает непризнание местных церковных властей. Т.е. отказ им в легитимности, выражаясь светским языком.

Остается лишь гадать, почему патриарх Кирилл пошел на такой шаг. Объяснение, которое дают официальные церковные лица, мол, об этом просил сам армянский католикос Гарегин ІІ, не выдерживает критики. Поскольку армянский духовный лидер просил о более высоком уровне представительства РПЦ в Армении. На языке церковной дипломатии это означает создание подворья — то есть церковного посольства, но никак не епархии — административной структуры со своей властью и сетью приходов.

Понятно, зачем нужно подворье — чтобы можно было оперативно решать вопросы двусторонних отношений. Ведь сейчас в Армении есть только отдельные приходы. Не будет же армянский патриарх обсуждать вопросы региональной политики с приходским священником.

Тут, кстати, интересно отметить, что первым Армяно-Ереванским епископом стал Леонид (Горбачев). Это сейчас правая рука патриарха Кирилла по заграничному церковному рейдерству. Именно он занимается созданием параллельных структур Московского патриархата в Африке в отместку за то, что Александрийский патриарх Феодор признал Украинскую Церковь. Сама фигура нового церковного представителя России в Армении уже формирует общую политику Москвы в отношении Еревана.

Вероятно отношения между церковными Москвой и Ереваном терпят серьезные изменения, вслед за отношениями Кремля и премьера Никола Пашиняна. Без Москвы Ереван не может долго продержаться, что, собственно, и произошло год назад, когда Баку восстановил контроль над своими территориями.

Фактически Армения потеряла своего союзника, на которого возлагала огромные надежды. Не исключено, что именно в таком ключе мог строиться разговор между московским и армянским патриархами. И в ответ на критику Католикоса Гарегина ІІ Кирилл мог ответить таким недружественным шагом.