Российские войска в ночь на 21 августа нанесли массированный воздушный удар по территории Украины. Под атаки попали Львов, Мукачево, Запорожье и несколько других городов.

Во Львове удары зафиксированы в нескольких районах, одно из попаданий пришлось на улицу Елены Степанивны. Мэр Андрей Садовый сообщил о гибели одного человека и трех пострадавших. Все они были госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, повреждены жилые и нежилые здания, автомобили и частные дома. В городе вспыхнули пожары, которые тушат экстренные службы.

В Мукачево в Закарпатской области о жертвах сообщил глава военной администрации Мирослав Билецкий. По его словам, пострадали 12 человек. Городской совет уточнил, что целью российских ударов стало гражданское предприятие.

Мэр Мукачево Андрей Балога отметил, что это предприятие обеспечивает рабочими местами «тысячи жителей города и района».

В Запорожье российская армия нанесла два удара. Повреждены объекты промышленной инфраструктуры и жилые дома. Пострадавших нет, уточнил глава областной военной администрации Иван Федоров. Секретарь городского совета Регина Харченко сообщила о разрушениях в восьми многоэтажных и двух частных домах.