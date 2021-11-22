В Москве арестовали восьмерых сторонников партии «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»), устроивших автопробег на парковке у торгового центра «Европолис» в столичном районе Ростокино, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Кыргызстана.

18 ноября несколько десятков сторонников партии, являющихся уроженцами Кыргызстана, организовали автомобильный и пеший марш с атрибутикой партии и выкрикиванием политических лозунгов, тем самым нарушили общественный порядок и движение транспортных средств на проезжей части.

Произошедшее вызвало ряд обращений обеспокоенных жителей столицы РФ в правоохранительные органы Москвы с просьбой принять меры, утверждает МВД Кыргызстана. На предполагаемого организатора акции блогера Эмила Бекиева составили протокол по части 3 статьи 20.2 КоАП РФ (организация несогласованной акции, помешавшей движению транспорта), он был арестован на 15 суток.

Еще семерым участникам автопробега назначили по 10 суток ареста. Кроме того, семь человек получили по 20 тысяч рублей штрафа. Троим задержанным вменили нарушение миграционного законодательства, на них были составлены административные материалы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ.

Участники автопробега хотели поддержать кандидата от «Бутун Кыргызстан» на парламентских выборах. В автопробеге участвовало около 30 машин такси, у водителей были красные флаги с символикой партии.

«Бутун Кыргызстан» — оппозиционная партия в Кыргызстане, основанная в 2006 году, ее возглавляет Адахан Мадумаров, который баллотировался в президенты республики в 2011 и 2017 годах, заняв второе и третье места соответственно.