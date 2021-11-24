Туркменистан, Россия, Казахстан, Узбекистан и Мьянма вошли в пятерку основных поставщиков трубопроводного природного газа в Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

По данным ведомства, среди ключевых поставщиков трубопроводного природного газа Пекину первое место продолжает занимать Туркменистан: за указанный промежуток времени КНР импортировала из этой страны 19,79 млн тонн на $5,38 млрд. На втором месте по объему поставок стоит Россия (5,94 млн тонн газа на $1,1 млрд). На третьей строчке находится Казахстан (3,73 млн тонн на $865,01 млн), далее идут Узбекистан (2,57 млн тонн на $601,27 млн) и Мьянма (2,53 млн тонн на $1,16 млрд).

Согласно опубликованной статистике, ведущим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) Китаю в январе-октябре была Австралия (25,7 млн тонн на $11,43 млрд), за ней следуют США (7,03 млн тонн на $3,88 млрд), Малайзия (7,02 млн тонн на $3,05 млрд) и Катар (7 млн тонн на $3,21 млрд). Россия по импорту СПГ в КНР занимает шестое место (3,77 млн тонн на $2,06 млрд), уступая пятую строчку Индонезии (4,16 млн тонн на $1,82 млрд).

По статистике ГТУ, в 2020 году ведущим поставщиком трубопроводного газа для нужд экономики Китая также был Туркменистан, доля которого составила порядка 60% (20,7 млн тонн) от суммарного объема импорта этого энергоносителя Пекином.

В последние годы Узбекистан серьезно сократил продажи природного газа за рубеж, в частности в 2020 году в три раза снизил поставки в Китай и полностью прекратил экспорт в Россию. Годом ранее Россия закупила 6,8 млрд кубометров узбекского газа, обойдя по объемам закупок Китай (5,1 млрд). В рамках заключенных контрактов в 2020 году в Кыргызстан планировалось экспортировать около 60 млн кубометров, в Таджикистан — 200 млн.

Власти Узбекистана запланировали к 2025 году прекратить экспорт газа и полностью перерабатывать его внутри страны, чтобы обеспечить топливом потребности отраслей экономики и населения.