В Казахстане по состоянию на 18 ноября 2021 года проживают 24 человека по имени Казахстан, сообщает Ranking.kz.

Больше всего людей с этим именем живет в Акмолинской области и столичном Нур-Султане — по шесть человек. Кроме того, в Карагандинской области проживают четыре Казахстана, в Костанайской — три, в Шымкенте — два, в Алматинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской — по одному.

Также жители Казахстана называют детей в честь крупнейших городов страны. Так, в стране 28 человек носят имя Семей, 21 — Алматы, 18 — Туркестан.

Кроме того, у 15 человек имя Атырау, 14 жителей носят имя Тараз, 12 — Костанай, 11 - Актау. Также в стране живут 10 Нур-Султанов, три Шымкента и по одному Актобе и Талдыкоргану.