Министерство обороны США решило реорганизовать рабочую группу по слежению за НЛО — на смену ей придет подразделение по слежению за воздушными объектами, сообщают РИА «Новости».

До сих пор группа по неопознанным летающим объектам входила в состав американских военно-морских сил. Новая структура будет назваться длиннее: Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, английская аббревиатура — AOIMSG.

«Группа будет синхронизировать действия в Министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Она также будет оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности», — говорится в сообщении Пентагона.

В Пентагоне также подчеркнули, что очень серьезно воспринимают сообщения о вторжениях воздушных объектов, опознанных и неопознанных, и расследуют каждое из них.

В ноябре директор Национальной разведки США Эврил Хейнс рассказалао зафиксированных встречах с неопознанными летающими объектами. По ее словам, их штатные специалисты не могут найти научное объяснение этим явлениям.