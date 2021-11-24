ЕГЭ нужно отменить, популярный певец продает наркотики через соцсети, «бесы пытаются править миром»… Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин вновь поднял темы, которые не относятся к его ведомству, но на которые всегда реагирует общество.

«Нельзя заниматься только экономикой и правом как какой-то абстрактной системой норм, оторванных от реальной действительности! — заявил 68-летний чиновник на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в Москве. — Надо приближаться к людям через вот те современные проблемы, которые сегодня наши люди испытывают».

Эксперты давно говорят, что «политики-популисты часто для быстрого набора популярности борются не с настоящими проблемами (для чего требуется прикладывать немало усилий), а с придуманными ими же самими, что позволяет им выглядеть деятельными в глазах людей, не особо разбирающихся в политике». Это, как ни странно, касается и бессменного главы могущественного следкома.

Как еще отмечала«Новая газета», сегодня Бастрыкин больше похож на старосветского помещика, тихо доживающего свой век в отдаленной усадьбе и получающего солидную пенсию за то, что свой. Иногда читает лекции студентам, периодически напоминает о себе, но уже давно потерял прежнюю самостоятельность. Она, эта самостоятельность, стала какой-то половинчатой: пока еще больше, чем у Генпрокуратуры, но гораздо меньше, чем у ФСБ — структуры, в любой момент способной посадить его генералов.

Хайп или страх?

В своем выступлении 23 ноября Бастрыкин поднял много тем и спровоцировал в прессе и соцсетях много споров, в которые в очередной раз вступили эксперты и общественность. Единственный, кто ответил на слова главы СК «делом», оказался скандально известный певец Алишер Моргенштерн. Правда, пока не совсем понятно, чем обоснована его реакция – страхом за свое будущее в стране, где последствия выступлений чиновников непредсказуемы, или монетизируемым хайпом, чтобы о нем продолжили говорить.

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях!» — сказал глава СК Бастрыкин и на следующий день стало известно, что певца вместе с женой и охранниками видели при посадке на поезд Москва-Минск в Смоленске.

Концертный директор рэпера в беседе с Daily Storm сообщил, что «не готов вам сейчас ничего рассказать», но в Беларуси у Моргенштерна запланировано одно «частное мероприятие». Неназванный URA.RU источник не исключил, что рэпер после этого выступления не вернется в Россию, а отправится в одну из европейских стран. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин также признался, что после заявления Бастрыкина опасается давления правоохранителей на своего доверителя. Тем более что летом этого года Моргенштерна действительно оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. И сейчас никто не вспоминает, что осенью Моргенштерн собрал 3-летнему малышу 168 млн на лекарство, которое зарегистрировано в книге рекордов Гиннесса как самое дорогое.

Поэтому вполне возможно, что речь Бастрыкина, которая мгновенно и неожиданно растиражировалась в Интернете, выльется в показательное исправление наиболее легкой сферы… Ведь все остальные проблемы в стране трудно изменить, даже не важно — быстро или в принципе.

Так, главный следователь России вновь поднял спорную тему миграции, в этот раз конкретно незаконной, и напомнил, что его ведомство недавно предложило генный учет приезжих. Бастрыкин заявил о решительном настрое, даже если его не поддержат «сверху». «Не разрешат в законе, будем делать в рамках служебной нашей работы: рейды МВД, совместная работа по фиксации, кто там ходит-бродит и че вытворяет, сами будем создавать банк», — предупредил он.

Учителя за ЕГЭ

Но все-таки больше всего россияне отреагировали на предложение чиновника в погонах, который в последнее время славится популистскими заявлениями, вернуться к советской системе образования и отменить Единый государственный экзамен. «Давайте возродим советскую школу образования, — сказал глава СК. — Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ — это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты». Бастрыкин отметил, что советская система образования прекрасно работала. По его мнению, нужно восстановить престиж профессорского труда и возродить аспирантуру в лучших советских традициях, а также прекратить виртуализацию высшего образования. С этими предложениями он, кстати, выступил по зуму.

Преподаватели страны не заставили себя ждать и ответили председателю следкома нередко в категоричной форме. Например, учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с «Лентой.ру» раскритиковал предложение Бастрыкина: мол, он не является специалистом в области образования, и «непонятно, почему кто-то должен прислушиваться к его мнению».

«Я надеюсь, что никому не придет в голову в этом или будущем году вдруг взять и отменить ЕГЭ, — сказал Луховицкий. — Это произведет такие мучения и для детей, и для родителей, и для учителей, что трясти школу будет лет пять. Наверное, господин Бастрыкин хорошо знает, что такое пытка, но, насколько я знаю, большинство детей, родителей и учителей за последние 15 лет уже привыкли к форме ЕГЭ».

Кроме того, учитель отметил, что советское образование, которое во всех отношениях было лучше, сегодня — мифологема и «совершенно бессмысленный разговор». «Было что-то лучше, было что-то хуже, в любом случае в капиталистической современной России пытаться вдруг полностью вернуть советское образование — это значит вернуть советскую промышленность как минимум», — уточнил свое мнение эксперт.

Чиновники против ЕГЭ

Однако предложения об отмене ЕГЭ регулярно выдвигаются различным политиками и общественными организациями, особенно когда поводов выступить нет, а выступать надо. 2021-й в этом плане стал богатым годом. Так, с подобной инициативой в мае выступил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. По его убеждению, ЕГЭ не должны писать те, кто не собирается после школы поступать в вузы, а также выпускники с творческими способностями.

В июне о планах заменить ЕГЭ высказался лично глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, отметив, что министерство готово рассмотреть альтернативные механизмы оценки знаний школьников. «Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать», — сказал он.

Однако в сентябре в Роспотребнадзоре отметили: «Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению».

И тем не менее в ноябре ректор МГУ Виктор Садовничий на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики и информатики заявил, что ЕГЭ приучает детей к готовым ответам, а педагогов лишает возможности учить школьников мыслить и рассуждать. По его мнению, большинство школьников сейчас стремятся сдать ЕГЭ, только чтобы поступить в вуз, а на все остальное, в том числе на более глубокое изучение математики, у них не остается ни времени, ни сил.

На эти слова сразу же отреагировали в Госдуме. Член комитета по образованию и науке Ольга Пилипенко сообщила, что к мнению ректора МГУ прислушиваются и задумываются о том, как правильно учить детей математике и вовлекать в процесс более углубленного познания, а не только формирования правильных ответов. И как бы то ни было: ЕГЭ на сегодняшний день остается формой, которая позволяет детям из регионов, сдав экзамен, поступить в тот вуз, который они хотят, указала она.

В январе о ЕГЭ высказался и президент России Владимир Путин. Он считает, что ЕГЭ дает возможность школьникам из регионов поступать в ведущие вузы страны, но критика такой формы справедлива. Тем более что она позволяет модернизировать процесс: в частности, в некоторых вузах при поступлении применяется смешанная система, когда помимо ЕГЭ, абитуриенты сдают вступительные испытания.

Альтернатива есть

В мае 2021-го доктора педагогических наук предложили альтернативу нынешнему выпускному тестированию: вместо проведения экзаменов в формате тестов российских школьников следует оценивать по текущей успеваемости.

«[Можно – прим. редакции] оценивать ученика по его текущей успеваемости, по его знаниям, которые он показывал на протяжении последних двух лет обучения в школе, и выставлять средний балл. Также нужно добавлять все его достижения в различных областях: конкурсы, викторины, творческие работы», — объяснил идею член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков. По его словам, благодаря такой схеме ученики смогут избежать стресса во время подготовки к экзаменам. При этом тем, кто хочет сдать ЕГЭ в тестовой форме, можно оставить такую возможность, считает Комков.

Учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров также предложил другой формат оценки обучения школьников: учет результатов контрольных и диагностических работ, итоговых сочинений, участий в конкурсах, олимпиадах. Как он полагает, это повысит мотивацию к образованию, причем не однобокому, как в настоящее время, а всестороннему.

«Пускай даже ЕГЭ остается как одна из форм аттестационных работ. Но этот экзамен не должен быть единственным. Ведь в итоге мы видим, как все больше людей утекает из школ, переходят на очно-заочное обучение, игнорируя якобы ненужные им предметы в пользу посещения бесконечных репетиторов и подготовки к ЕГЭ на дому. И так школы скоро просто опустеют», — посетовал учитель России.

Интересно, и мнение простых россиян. Согласно опросу SuperJob в мае этого года, за отмену ЕГЭ выступают 68% россиян. А вот 16% жителей страны считают такую оценку знаний правильной.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России вряд ли полностью откажутся от Единого государственного экзамена к 2030 году, однако он изменится в связи с цифровизацией. По его словам, в ближайшем будущем экзамен будет приобретать новые формы. «Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, все это связано с колоссальной цифровизацией, которая происходит сейчас не только в России», — уточнил Музаев. Формат ЕГЭ будут менять с 2022 по 2024 год. Поэтому вряд ли выступление главы следкома Бастрыкина не по теме его ведомства было спонтанным. Вполне возможно, за популистскими заявлениями чиновника скрывается как предупреждение о реформе в сфере образования, так и повод отвлечь население страны от реальных проблем. Хотя может оказаться, что Бастрыкин таким образом просто напоминает о себе.