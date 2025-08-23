ПОЛИТИКА
Пашинян: советская идеология породила конфликт в регионе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что советская идеология создала «конфликтную психологию», которая могла поставить под угрозу независимость страны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян / AP
23 августа 2025 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении по случаю 35-й годовщины принятия Декларации о независимости заявил, что советская модель патриотизма стала причиной возникновения так называемого «карабахского движения».  

По его словам, эта идеология десятилетиями формировала «конфликтную психологию» в обществе, что в итоге создало почву для войны. 

Пашинян отметил, что продолжение «карабахского движения» могло угрожать независимости страны. 

«Та модель патриотизма, которую Советский Союз создал для нас, армян, выражала амбиции этого государства – СССР, победившего во Второй мировой войне и вступившего в противостояние с Североатлантическим альянсом на юго-западном направлении. С другой стороны, эта модель была призвана обеспечить экспорт патриотических представлений, существовавших в Армянской ССР, за пределы республики, чтобы не допустить их локального проявления», — сказал Пашинян. 

Он подчеркнул, что данная идеология внедрялась через книги, фильмы и театральные постановки, формируя социальную и психологическую среду, которая стала основой «карабахского движения».  

«Мы все были носителями этой психологии, созданной Советским Союзом, и именно она в 1990-е годы передалась поколениям, сформировавшимся уже в Республике Армения», — отметил премьер. 

По словам Пашиняна, подобная психология делала невозможным построение по-настоящему независимого государства.  

«Полный и всесторонний анализ всей информации и реальности, доступный мне на посту премьер-министра, привел меня к непоколебимому убеждению, что мы не должны продолжать «карабахское движение», поскольку это означало бы уничтожение независимости Республики Армения», — заключил он. 

