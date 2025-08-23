Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении по случаю 35-й годовщины принятия Декларации о независимости заявил, что советская модель патриотизма стала причиной возникновения так называемого «карабахского движения».

По его словам, эта идеология десятилетиями формировала «конфликтную психологию» в обществе, что в итоге создало почву для войны.

Пашинян отметил, что продолжение «карабахского движения» могло угрожать независимости страны.

«Та модель патриотизма, которую Советский Союз создал для нас, армян, выражала амбиции этого государства – СССР, победившего во Второй мировой войне и вступившего в противостояние с Североатлантическим альянсом на юго-западном направлении. С другой стороны, эта модель была призвана обеспечить экспорт патриотических представлений, существовавших в Армянской ССР, за пределы республики, чтобы не допустить их локального проявления», — сказал Пашинян.