Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 августа в туркменской туристической зоне «Аваза» встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Центральной темой переговоров стало развитие Срединного коридора.

Мирзиёев предложил снизить тарифы на перевозку грузов по Срединному коридору, подчеркнув, что это обеспечит кратчайший и наиболее выгодный выход к ключевым рынкам. Он отметил, что консолидированный подход позволит странам выстроить прагматичное сотрудничество с международными партнерами в области логистики.

Стороны поддержали инициативу активного развития Срединного коридора, включая Зангезурский участок. Достигнута договоренность проработать вопросы увеличения пропускной способности маршрута, модернизации инфраструктуры в портах Туркменбаши и Баку, пересмотра тарифной политики, цифровизации процедур и контроля за грузами.

Мирзиёев заявил, что Узбекистан намерен создать собственные паромные мощности для перевозок через Каспийское море. По его словам, развитие Срединного коридора позволит сформировать эффективный трансконтинентальный маршрут, который соединит Китай, Центральную Азию, Южную Азию, Ближний Восток и Европу.

На встрече обсуждались и энергетические проекты в рамках Срединного коридора. Наиболее перспективным был назван проект поставок зеленой энергии в Европу. Лидеры также рассмотрели сотрудничество в сфере геологоразведки и освоения месторождений на каспийском шельфе.

Особое внимание уделялось торговле. Отмечалось, что за последние годы товарооборот между Узбекистаном, Азербайджаном и Туркменистаном удвоился, а доля промышленной продукции достигла 40%.