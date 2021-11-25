На заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) принято решение о присвоении Казани статуса «Молодежная столица ОИС – 2022», сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В разные годы данного статуса удостаивались города Стамбул, Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и ряд других. «Это событие особенно символично в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Получению статуса Молодежной столицы ОИС предшествовала большая подготовительная работа. Татарстан уже на протяжении многих лет принимает на своей территории крупные молодежные международные мероприятия», — сказал Минниханов.

Он отметил, что в статусе Молодежной столицы ОИС в Казани в 2022 году планируется проведение ряда международных мероприятий. В их числе — Глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи стран ОИС, международный молодежный Фестиваль мусульманской культуры, международные конные скачки, многие другие.

Президент Татарстана поручил Министерству по делам молодежи республики подготовить итоговый план мероприятий, внести предложения по оргкомитету, а также организовать необходимую межведомственную работу.

В сентябре текущего года в ходе встречи Минниханова с президентом молодежного форума Организации исламского сотрудничества Тахой Айханом были обсуждены вопросы взаимодействия в области молодежной политики, организации ряда совместных мероприятий по линии диалога РФ и ОИС.

Молодежная столица стран ОИС – это статус, который присуждается городу на год, в течение которого город-победитель получает шанс продемонстрировать приверженность современной молодежной культуре, лучшие практики по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи. Столица стран ОИС реализует новые идеи, инновационные проекты с участием молодежи и становится ролевой моделью для дальнейшего развития других городов стран ОИС. Город-победитель развивает международное сотрудничество и привлекает партнеров для развития инфраструктуры.