Новым президентом Интерпола на 89-й сессии генеральной ассамблеи организации, которая проходила в Стамбуле, стал генерал из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмад Наср аль-Раиси.

Генерал избран на четырехлетний срок, сменив в этой должности Ким Чон Яна из Южной Кореи.

Аль-Раиси начал карьеру полицейского в 1980 году. В 2005 году он возглавил полицию Абу-Даби, а десять лет спустя стал главным инспектором министерства внутренних дел ОАЭ. Тогда же он вошел в исполком Интерпола.

При этом против генерала как минимум в пяти странах поданы судебные иски в связи с обвинениями в пытках. Они были инициированы гражданами Великобритании, Франции, Норвегии, Швеции и Турции, которые ранее содержались в заключении в ОАЭ, в том числе, по обвинениям в шпионаже.

Новость об избрании аль-Раиси главой Интерпола разочаровала ряд европейских политиков, так как правозащитные организации несколько месяцев вели кампанию, пытаясь не допустить, чтобы генерал возглавил Интерпол. Три члена Европарламента даже написали письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В своем обращении они заявили, что избрание генерала главой Интерпола подорвет авторитет миссии и репутацию организации и серьезно скажется на ее способности эффективно выполнять свои задачи.

Штаб-квартира Интерпола находится во французском Лионе, организация существует на взносы 195 государств-членов. Власти ОАЭ не только платят взносы, но и направили в бюджет организации 50 млн евро через фонд, расположенный в Женеве.