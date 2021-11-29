Титульная нация империи

Иран, а еще сто лет назад Персия — государство, которое на протяжении всей своей более чем двухтысячелетней историей являлось империей. То есть вело активную захватническую политику и включало в свой состав различные народы и этносы.

Сегодня эта страна является одним из политических лидеров региона, безусловно доминирующим в шиитском лагере, и одним из претендентов на главенствующую роль в глобальном исламском мире. Население страны составляет 78,5 млн человек, из них около 1,5-2 млн беженцев из соседнего Афганистана.

Титульное население Ирана — персы — составляет около 61% всех граждан. В этническом плане они являются индоариями и разговаривают на новоперсидском языке, который называется фарси. Персы составляют костяк населения Ирана и проживают в центральных, южных и восточных регионах страны, составляя там большинство.

Генетически близкими к персам являются таджики, которые говорят на схожем языке и тоже ведут свое происхождение от индоевропейцев. Фактически речь идет о полосе более-менее однородного населения от берегов Персидского залива до Ферганской долины.

Большое азербайджанское меньшинство

Самым большим этническим меньшинством Ирана являются азербайджанцы. Каждый пятый житель Ирана — азербайджанец. По разным оценкам, в современном Иране проживает около 17,5 млн азербайджанцев, притом что в самой одноименной кавказской стране их насчитывается около 8 млн. То есть две трети азербайджанцев живут за пределами Азербайджана.

Но это не означает, что они мигранты или беженцы. Нет, они живут на своих исторических землях. Просто так исторически получилось, что значительная территория азербайджанских земель находится в северо-западном Иране. В административном плане азербайджанцы полностью доминируют в регионах Западный и Восточный Азербайджаны, Ардебиль, Зенджан, а также составляют более половины населения в провинциях Хамадан и Казвин.

Азербайджанцы могут по праву считаться коренным народом Персии, поскольку на протяжении многих веков истории они занимали важное положение в элите. Их роль можно сравнить с положением украинцев в Российской империи и СССР. То есть были периоды расцвета влияния, но также имела место и дискриминация.

Классический пример — вторым по счету Высшим руководителем государства после Исламской революции 1979 г. стал этнический азербайджанец Али Хаменеи. Он удерживает власть в Тегеране вот уже 32 года подряд. Соотношение его национальности и положения в обществе напоминает пример Леонида Брежнева — украинца по происхождению, которой правил СССР второй по протяженности срок (после Сталина) — 18 лет.

Этногенез этого народа весьма и весьма запутан. В их родословной кроме основных тюркских кочевников есть и протокавказские племена, и иранские земледельцы. Но в лингвистическом плане они ближе к туркам, поскольку их язык входит в тюркскую группу Алтайской языковой семьи и сильно отличается в этом плане от иранской группы Индоевропейской языковой семьи.

Из-за таких парадоксальных особенностей азербайджанцев считают родственным народом что в Турции, что в Иране. К тому же, пребывая под властью Тегерана, азербайджанцы значительно иранизировались, в отличие от их российско-советских соотечественников.

Нереализованные проблемы курдов

Третьей по численности этнической группой в Иране являются курды. Это народ со своеобразной историей и еще более удивительным настоящим. Курды — это самая большая в мире негосударственная нация.

Их общая численность составляет порядка 40 млн, около половины из них проживают на юго-востоке Турции, около четверти на северо-западе Ирана, 15% на севере Ирака и каждый десятый курд — из Восточной Сирии. Всего же в Иране проживает около 10 млн курдов.

Они составляют большинство в провинциях Курдистан, Керманшах и Илам. Кроме того, около половины населения региона Северный Хорасан на северо-востоке страны, у границы с Туркменистаном, также составляют курды.

Дело в том, что персидский шах Аббас І еще в XVII веке выселял особенно воинственных курдов в приграничные северо-восточные районы для защиты от туркменов. Также курды проживают на около 20% территорий провинции Западный Азербайджан, преимущественно в южной части региона. В этих местах проходит граница Ирана и Турции.

Кстати, этот же шах Аббас І переселил небольшую группу грузин в город Ферейдуншехр, и теперь там есть локальная грузинская община. Они приняли ислам шиитского толка, а их уникальный язык называется ферейданский диалект грузинского.

Среди иранских курдов различают северных (больше схожих на турецких курдов) и южных, которые более иранизированы.

К югу от Курдистана проживает народность луры. Их численность составляет около 5,5 млн и их часто рассматривают как субэтнос курдов. Луры составляют абсолютное большинство в провинциях Лурестан, Бойерахмед и Бахтиария, а также около трети в Хузестане.

Белуджи: менее населенные, но не менее разделенные

На юго-востоке Ирана проживает еще один безгосударственный народ ближнего Востока – белуджи. Это общая национальность для группы племен, которые населяют приграничные районы Ирана, Пакистана и Афганистана. Всего белуджей насчитывается около 11 млн. По ближневосточным меркам это может показаться мало, но для сравнения — это в два раза больше, чем население всех вместе взятых стран Балтии.

Этногенез белуджей весьма запутан. Их самоназвание связано с ареалом их позднего расселения, однако доподлинно известно, что территорию Белуджистана они занимают лишь с Х века н.э., до этого они проживали на западе Ирана, в районах Курдистана и Керманшаха. Язык белуджей имеет много общего с курдским.

Из-за многочисленных завоеваний другими народами территорий их проживания (набеги эфталитов, завоевания Тамерлана и миграции тюрков-сельджуков) белуджи массово в несколько этапов переселились с привычного им западного Ирана в юго-восточный. Процесс этот был достаточно долгим, примерно с V по XIII век.

Также были небольшие группы белуджей, которые искали прибежища на Аравийском полуострове. Поэтому около полумиллиона белуджей проживают в Омане, ОАЭ и Кувейте.

Большинство белуджей живут в западном Пакистане, там их более 6 млн и они доминируют в пакистанской провинции Белуджистан. В Иране эта народность составляет большинство в провинции Систан и Белуджистан. Также в небольших количествах белуджи проживают в Кермане, Южном Хорасане и Хормозгане.

В целом в Иране их насчитывается около 1,5 млн, что составляет около 20% всех белуджей. В Афганистане данный народ компактно проживает в южных районах провинций Нимруз, Гильменд и Кандагар, примыкая таким образом к границе с Пакистаном. В целом в Афганистане их насчитывается до полумиллиона.

Арабское присутствие

Еще одним меньшинством в Иране являются арабы. Они составляют около 2% населения, что в абсолютных цифрах доходит до 2,2 млн. Из них 1,5 млн компактно проживают в провинции Хузестан, граничащей с арабским Ираком, в том числе по береговой линии Персидского залива. В Иране немного настороженно относятся к арабам из-за того, что во время ирако-иранской войны местные иранские арабы поддерживали Саддама Хусейна.

Исчезающие туркмены

В приграничных с Туркменистаном районах Ирана проживают туркмены — еще одна разделенная границами нация. Они сосредоточены в провинциях Голестан и Хорасан-Резави, в меньшей степени в Северном Хорасане. Туркмены проживают на тонкой полосе территории вдоль северной границы. На западе ареал их проживания упирается в побережье Каспийского моря, а на востоке в точку пересечения ирано-туркмено-афганской границы.

Между ними вклинились курды Северного Хорасана. Всего туркменов в Иране около 1,5 млн из общего количества 8 млн, причем в самом Туркменистане их проживает только 4 млн. Они относятся к тюркским народам, говорят на языке тюркской подгруппы и исповедуют ислам суннитского направления.

Туркмены Ирана, в силу кочевого образа жизни, всегда жили хуже своих соотечественников за границей. Поэтому после обретения Туркменистаном независимости началось национальное возрождение туркменов в Иране.

Публичная наружная реклама стала все чаще выходить на туркменском. Однако со временем это исчезло, и сейчас туркмены — одни из наиболее ассимилированных народов Ирана. В быту многие уже отказались от туркменского в пользу фарси.

Другие меньшинства

В целом же в Иране, где большинство населения мусульмане, доминирует шиизм. Шиитами являются персы, азербайджанцы, южные курды и луры, и даже арабы. А вот суннитами являются курды северо-запада и северного Хорасана, белуджи, туркмены и таджики, проживающие вдоль границы с Афганистаном.

Христиане в Иране представлены в основном армянами и ассирийцами. Исторически Армения долгое время входила в состав Персидской империи. Однако во времена вышеупомянутого шаха Аббаса І около четверти миллиона армян было переселено в глубь Персии. Современная армянская община Ирана насчитывает около 200 тысяч человек. Несмотря на исламский характер государства, свободно функционируют армянские храмы, которых насчитывается около 40.

Есть в Иране и весьма экзотические, появившиеся конкретно тут религиозные течения. В первую очередь зороастризм. Это традиционная иранская религия, существенно повлиявшая на всю культурную жизнь Центральной и Передней Азии.

Ее отголоски до сих пор встречаются среди тюркских народов, взять хотя бы общий для них праздник нового года — Ноорус/Навруз. Эта религия была доминирующей в Иране на протяжении тринадцати столетий. Затем ее сменил ислам.

Еще одним религиозным меньшинством являются последователи веры Бахаи. Эта религия возникла в Иране в ХІХ веке. Суть ее в объявлении их лидера богом. Адепты называют ее мировой, хотя их последователей по всему земному шару насчитывается всего лишь 5 млн, то есть 0,0006% от населения планеты.

К тому же ни в одной стране мира бахаи не имеют большинства, а всюду представляют собой весьма малочисленную общину. В Иране бахаи преследуются, а их организация запрещена на государственном уровне.

Кроме того, в стране есть еще небольшая община иудеев. В Персии и так никогда не было большого количества иудеев, а после принятия регионом ислама их количество и вовсе упало до рекордно низких 8 тысяч человек.

Также в Иране представлена община ассирийцев, которые являются автохтонным населением Персии и жили на этих землях еще до прихода сюда иранцев. Они потомки жителей древней Ассирийской империи — государства верхнего междуречья Тигра и Евфрата І-ІІ тысячелетий до н. э.

Ассирийцы являются христианами и принадлежат к Ассирийской церкви Востока или Халдейской восточно-католической церкви. Их общая численность еще в ХХ веке составляла около 200 тыс. человек, но после исламской революции она стала резко сокращаться, и на данное время число верующих Ассирийской церкви в Иране составляет около 30 тысяч.

Для меньшинств, кроме бахаи, предусмотрены специальные квоты в парламенте страны. Всего их 5: два места для армян-христиан и по одному для зороастрийцев, евреев и ассирийцев. На выборах в прошлом году от меньшинств прошли в парламент Ара Шавердян и Роберт Белгарян от армян, Шарли Анвех от ассирийцев, Хомайон Самех от иудеев и Эсфандиар Эхтияри от зороастрийцев.