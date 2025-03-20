Украина провела масштабную беспилотную атаку на ключевой аэродром вблизи базы российских стратегических бомбардировщиков. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

По данным российских и украинских официальных лиц, удар пришелся на базу в Энгельсе — примерно в 700 км от линии фронта. Кадры, распространившиеся в соцсетях и СМИ, показывают масштабный взрыв, разрушивший несколько построек вблизи аэродрома.

Минобороны России сообщило, что российские ПВО сбили 132 украинских дрона в различных регионах страны. Однако часть дронов все же достигла цели, вызвав детонацию боеприпасов и пожар.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт удара, уточнив, что загорелся военный объект в городе Энгельс, а жителей близлежащих районов эвакуировали. Прямого упоминания аэродрома он не сделал, но Энгельс-2 является крупнейшей военной базой в этом районе.

Украинское Минобороны заявило, что его силы нанесли удар по аэродрому, спровоцировав вторичные взрывы. В Киеве утверждают, что база Энгельс-2 использовалась Россией для ракетных ударов по Украине.

В результате атаки пострадали 10 человек, сообщили местные власти. Жители города нашли обломки украинских беспилотников у себя в садах. Telegram-канал Shot утверждает, что атака была проведена с помощью дронов PD-2 и «Лютий».

На авиабазе в Энгельсе размещается 121-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, входящий в состав дальней авиации Воздушно-космических сил России, а также хранятся крылатые ракеты Х-101 и Х-55.

Атака не является нарушением частичного прекращения огня, о котором договорились Россия и Украина и которое распространяется только на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Это не первый украинский удар по базе Энгельс-2. Еще в декабре 2022 года Украина атаковала объект, а в январе этого года заявила об успешном ударе по топливному складу аэродрома, вызвавшем масштабный пожар, который тушили пять дней.