Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, под удар попали два района — Миллеровский и Чертковский. В Миллерово в результате атаки загорелась цистерна с бензином. Пострадавших нет.
По информации телеграм-канала «Крымский ветер», в Миллерово был поражен объект топливной компании «Эртан». Речь идет о базе горюче-смазочных материалов рядом с военным аэродромом.
Со ссылкой на спутниковые снимки NASA утверждается, что в этом районе зафиксирован мощный очаг возгорания. Украинский канал Supernova+ опубликовал кадры крупного пожара, предположительно снятые вблизи аэродрома.
Минобороны России сообщило, что всего в Ростовской области были сбиты и перехвачены девять украинских беспилотников самолетного типа. По всей стране ликвидировано 30 дронов. Восемь — в Крыму, шесть — в Саратовской области, пять — в Брянской, по одному — в Белгородской и Волгоградской.
Атаке предшествовал удар ВСУ по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России — Афипскому НПЗ в Краснодарском крае.
По данным регионального оперативного штаба, в результате ночной атаки на предприятии загорелась технологическая установка по переработке газа и газового конденсата. Пожар охватил площадь 250 квадратных метров.
За 2024 год совокупный объем переработки на Афипском НПЗ и объединенном с ним Краснодарском НПЗ составил 7,2 млн тонн. За первое полугодие 2025 года — 3 млн тонн.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.