Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, под удар попали два района — Миллеровский и Чертковский. В Миллерово в результате атаки загорелась цистерна с бензином. Пострадавших нет.

По информации телеграм-канала «Крымский ветер», в Миллерово был поражен объект топливной компании «Эртан». Речь идет о базе горюче-смазочных материалов рядом с военным аэродромом.

Со ссылкой на спутниковые снимки NASA утверждается, что в этом районе зафиксирован мощный очаг возгорания. Украинский канал Supernova+ опубликовал кадры крупного пожара, предположительно снятые вблизи аэродрома.

Минобороны России сообщило, что всего в Ростовской области были сбиты и перехвачены девять украинских беспилотников самолетного типа. По всей стране ликвидировано 30 дронов. Восемь — в Крыму, шесть — в Саратовской области, пять — в Брянской, по одному — в Белгородской и Волгоградской.

Атаке предшествовал удар ВСУ по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России — Афипскому НПЗ в Краснодарском крае.